La segunda fase del "Julio Gómez" arrancó con muchos goles

27/07/2018 -

El pasado domingo se jugó la 1ª fecha de la 2ª fase del Torneo Anual de la Liga Comercial denominado Julio Walter Gómez, evento que es organizado por el Sindicato Empleados de Comercio de ciudad capital.

En esa oportunidad se registraron 21 tantos. Van quedando menos equipos y los mismos están divididos en zona campeonato y zona repechaje. Tanto en las libres como en la C-35 goleadas no hubo, solo 4 empates, y 9 jugadores vieron el acrílico rojo por parte del árbitro, más 5 jugadores que llegaron a su quinta tarjeta amarilla.

Luego de la disputa de la primera fase, la tabla de posiciones en la libres la encabeza Ferretería Colón, en la zona campeonato y Termas Unidos en el repechaje. En tanto por la C-35 quedó de esta manera. Despensa Doñita en campeonato y O’Globo en el repechaje.

Cancha 1: 9.30, Óptica Molinari vs. Maxihogar (35); 11, Namaskar vs. Líneas Blancas (L); 12, Serv. Tec. Pablo vs. Neumáticos Del Valle (35); 14, Macroficce vs. Rejunte Colón (L); 15, Kiosco Máxima vs. Ferretería Comercial Colón (35); 16, Servicio Eléctrico Díaz vs. El Príncipe (L).

Cancha 2: 9.30, Despensa Doñita vs. OBV Garbarino (35); 11, Las Malvinas B vs. O'Globo Mega Cotillón (35); 12, Las Malvinas Sur vs. Pritty (35); 14, Los Amigos vs. Súper Vea (L); 15, Pritty vs. Termas Unidos (L); 16, Carro Bar Kimba vs. Las Malvinas (L).