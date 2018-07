Se programó el cuarto acto del Torneo Golo Sur

Fotos PROGRAMACIÓN Decenas de partidos se jugarán mañana en varios escenarios de la zona sur de la Capital

27/07/2018 -

En cancha de Villa María: Bº Libertad vs. Pibes del Medio (20); Villa María vs. La Santa Fe (20); Villa María vs. Maipú (30). En Viamonte: Pibes de Balcarce vs. Guachitos (20); Juv. San Lorenzo vs. Vinalar (20); Damaso Palacio vs. Taller Negro Juárez (30). En Santa Lucía: Lavalle vs. La Ancha (20); PSG vs. Stilnovo (30); Mónaco vs. Tronquito (30). En Tradición: Rivadavia vs. Pibes Tradición (20); John Kennedy vs. Sport Smata (20); Tradición vs. Los Ideales (20).

En Vinalar: La Ancha vs. Mar. Moreno (20); Fénix vs. Pje. 445 (20); Kiosco Benja vs. Fondo Vinalar (30).

En Los Secos: La Kinchada vs. Los Kokas (20); Peñarol vs. Los Amigos de Zeta (20); Los Secos vs. Los Secos B. (30). En Colón y 59: Juv. Ej. Argentino vs. Los Gedes (20); Kiosco Baloncito vs. Ciclón (20); Estudiantes vs. Elect. Trejo (30). En Solís: Amigos de Gallo vs. Pablo VI (20) y Los Amigos vs. La Gente del Polaco (20).

En Pitufos: Los Kokas vs. Pibes de la 67 (20); Mailín vs. Los Bukys (20); Golo Sur vs. Pibes Astilleros (30). En Almirante Brown: A. Brown vs. La Dorrego (20) y Lucianita vs. Fondo de Vinalar (20). En Tronquito: La 507 vs. J. Tronquito (20) y Tronquito vs. La Mormonera (20). En Campeones del 28: Cáceres vs. Mosconi (20); Gento vs. Panificadora Vidal (20); Ab. Ibarra vs. El Rejunte (30).