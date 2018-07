Andrada: "Si lo de Boca es firme, voy a decir que sí"

Fotos CERCA. Esteban Andrada está cada vez más cerca de ser arquero de Boca Juniors.

27/07/2018 -

"Que se hable de Boca y Villarreal significa que uno está haciendo las cosas bien", dijo ayer con mucho cuidado en cada palabra el arquero de Lanús, Esteban Andrada. Al ser consultado sobre el interés de Boca el mendocino es cauto, pero de sus declaraciones se desprende que espera una resolución positiva: "La idea es estar cerca de la familia", deslizó en una entrevista, pero enseguida agregó que "cualquiera de las dos es muy buena opción. Si lo de Boca es firme, voy a decir que sí", agregó.

Andrada, de muy buenos rendimientos en Lanús, había dicho previamente en un reportaje con el canal Fox Sports que su representante le contó "que había un interés, pero de eso se encarga él".

"Me dijo que lo había llamado o le mandó un mensaje (Daniel) Angelici, o alguien de Boca, e iban a ver si llegaban a un acuerdo. Cuando firmé contrato hace poquito con Lanús, la dirigencia me dijo que si venía un club con la plata que ellos pedían, me iban a dejar ir", precisó.

El arquero de 27 años es la principal alternativa que evalúa hoy la dirigencia de Boca para pelear por el puesto con Agustín Rossi, muchas veces cuestionado por sus actuaciones.