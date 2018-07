La Ing. Norma Fuentes inauguró 106 cuadras de pavimento en el norte

Fotos ACOMPAÑAMIENTO. Un numeroso grupo de vecinos estuvieron junto a Fuentes en la habilitación de la obra.

27/07/2018 -

En el marco del plan de mejoramiento urbano que impulsa la Municipalidad de la Capital, la intendente, Ing. Norma Fuentes, dejó inaugurada la obra de pavimentación de 106 cuadras de la Avenida del Libertador, informó el municipio a través de un comunicado.

Acompañada por un nutrido grupo de vecinos, la ing. Fuentes habilitó la obra de hormigón simple que beneficiará a los barrios Industria, Libertad, Mosconi, Juan Felipe Ibarra, Huaico Hondo y Jorge Newbery.

La obra, que se ejecutó a ambos lados del canal San Martín, permitirá mejorar la circulación vehicular y la higiene del sector, además de generar un valor agregado a las propiedades de los frentistas y fomentar el desarrollo urbano del sector.

Tras realizar el tradicional corte de cintas junto con residentes del sector, la intendente escuchó a Martina Costas, vecina del barrio Huaico Hondo, quien agradeció al municipio capitalino por la obra tan anhelada por los habitantes del lugar.

"Muchas gracias a la intendente por esta obra en nombre de todos los vecinos, ha quedado todo muy lindo, ahora se ve una calle, así que les decimos a los vecinos que disfruten", expresó la vecina.

Luego, Fuentes agradeció a los vecinos por su presencia. "Caminar por las calles del barrio Huaico Hondo, la verdad es hoy un placer, poder entregar 106 cuadras de pavimento a 6 barrios de la ciudad, es muy importante para ir avanzando en la urbanización que pretendemos", afirmó.

"Esta avenida doble mano que une estratégicamente el oeste con el este, es una visión de un desarrollo de un Santiago que viene creciendo hace 14 años, con transformaciones que son inéditas para éste barrio", agregó la Ing. Fuentes.

Asimismo dijo que oficializar la obra, es una satisfacción grande para este barrio, y significa "tener un municipio y una provincia ordenadas, que trabajan conjuntamente con el gobernador Gerardo Zamora, para ir transformando las realidades".

Finalmente confirmó que el trabajo concretado también es el esfuerzo y de las gestiones que han realizado tanto los residentes como los centros vecinales y es el comienzo de otras obras que se seguirán haciendo para cambiar realidades.

Otros habitantes del barrio Huaico Hondo, destacaron las acciones del municipio y a la intendente por la mejora de las calles, como el caso de Luis Poidomani: "Es algo muy lindo, no pensábamos tener esta obra, donde antes era intransitable, no nos imaginábamos tener el pavimento, y eso me emociona".

El Centro de Jubilados de Huaico Hondo también dijo presente en la ceremonia de inauguración. Una de sus representantes, Élida Castillo, destacó: "Es una obra espectacular que hacía mucha falta, que va a ser una vía rápida, y por eso la felicito a la intendente, porque nos trae muchos beneficios".