Old Lions y Lawn Tennis, en la cima

27/07/2018 -

Old Lions, en las dos categorías, y Lawn Tennis, en Caballeros, quedaron como líderes del Regional B, que se disputa en nuestra ciudad, tras la jornada inaugural que se disputó ayer.

En Damas, Old Lions venció a Club Los Cachorros por 2 a 0 y a Huirapuca por 6 a 2 para quedar como único puntero de la Zona A.

La jornada se completó con estos resultados: Central Córdoba 5, Cardenales 0; Huirapuca 2, Social Hockey 1; SEHC 1, Tigres RC 2 y Club Los Cachorros 1, Social Hockey 0.

Hoy se cumplirá la siguiente programación: 10.30, Central Córdoba vs. SEHC y Cardenales vs. Tigres FC (Zona B); 13.30, Huirapuca vs. Club Los Cachorros y Old Lions vs. Social Hockey (zona A); 16.30, SEHC vs. Cardenales y Central Córdoba vs. Tigres RC (zona B).

En Caballeros, Old Lions venció a Villa Cubas por 7 a 1 y a Casa del Docente por 3 a 2 para quedar como único puntero de la Zona A.

Santiago Lawn Tennis, en cambio, le ganó a Lugus por 3 a 2 y a Social Hockey por 7 a 3 para convertirse en solitario líder de la Zona B.

La jornada se completó con el empate 1 a 1 entre Moro y Unca y el triunfo de Unión sobre Estrella Roja por 5 a 2.

Hoy se cumplirá la siguiente programación: 9, Lugus vs. Moro (zona B) y Villa Cubas vs. Estrella Roja (A); 12, Social Hockey vs. Unca (B) y Casa del Docente vs. Unión (A); 15, Moro vs. Santiago Lawn Tennis (B) y Estrella Roja vs. Old Lions (A).