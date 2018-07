Mañana se juega el undécimo capítulo en el Tiro Federal

27/07/2018 -

CHOYA, Choya (C). En el estadio del Tiro Federal de Frías se pondrá en juego la 11ª fecha del certamen Carlos Coronel que es organizado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El horario de arranque será a las 13. El programa: Los Cuervos vs. Mercadito del Valle; M y M Deportes vs. C. Giovani; Juan Perón vs. Loma Negra; B. Oeste vs. Mercadito Gachi y Legui; El Vasco vs. Los Tornillos; A. Hernán vs. T. Federal.