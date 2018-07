Prosigue el "Cien Años de Central Córdoba"

27/07/2018 -

CHOYA, Choya (C) Mañana se disputará el cuarto capítulo del certamen denominado "Cien Años de Central Córdoba". El mismo tendrá lugar en las instalaciones del Social y Deportivo Coinor de la "Ciudad de la Amistad" desde las 12.30. Este es el programa: La Casa del Plomero vs. Ferroviarios; Maxi Kiosco Watito vs. Icaño; Veteranos vs. Panificadora La Suecia; C. Tres Hermanos vs. Los Canarios; Panificadora La Deseada vs. Influencia; Cebollitas vs. Atlético Quirós. El cierre será el choque que protagonizarán La Mexicana y el Deportivo Choya. Fecha de descanso tendrá el elenco de M y M Deportes.