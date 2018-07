El Torneo Final tiene un sábado imperdible

Fotos MOMENTO. Los futbolistas aficionados de la Liga Federal tendrán un sábado con muchas emociones.

27/07/2018 -

En Comunicaciones, Macroffice vs. E. Jurídico (1º) y Tapiales Las Gemelas vs. Fresco FC (1º); en Status Aeropuerto, C Athletic vs. Los Carpas (20) y Farmacia Plata vs. El Desafío (40); en Copse, Copse vs. MG Diseños (1º); en Luz y Fuerza, Rabenar Forres vs. Antaje (1º) y Deportivo Rec vs. Dr. Beltrán (45); en Sutiaga La Banda, Coca T. S. vs. Eroplast FC (1º) y Coca T. S. vs. Nueva Autonomía (45).

En Nueva Unión, R. Central vs. Nuevo Beltrán (40) y B. Bajada vs. Sgto. Cabral (40).

En Polly 1, Lubricentro MyM vs. Abogados Cat (40) y Municip. Clodomira vs. Despensa Del Valle (50); en Polly 2, El Argentino vs. Los Halcones (40) y Dr. Atese vs. San Fernando (45); en Agricultores Pujio, Casa Maud vs. Excursionistas (1º) y Papelería Pamela vs. Prof. Piratas (50); en C. Santillán Simbolar, F. Abdala vs. Agricultores Unidos (1º) y Unión Clodo Simbolar vs. Iosep (1º). En Ciclindro Cortez, La Juntada vs. R. San Francisco (40) y Grasería Fernández vs. Copa Aeropuerto (50).

En Los Halcones 2, La Católica vs. Amigos Textiles (1º) y CImes vs. Smata T. Willy (1º). En Los Halcones 3, Contreras vs. Adhoc (1º) y Campeones del 28 vs. Buen Pastor (45). En Atsa 3, 5º Alte. Brown vs. San Carlos (20) y Argentinos vs. El Ciclón (1º). En Complejo Bascon, Panadería Monteagudo vs. Cacho FC (20) e Inti Tour vs. Ex Combatientes (50).

En Bascon, El Deport vs. La Reserva (40) y Villa Mercedes vs. Grupo Red (45); en Logística, San Antonio vs. Piquito (40) y UTA vs. Piquito (20); En Potrerito, DJ Kinka vs. La Bañadera (40) y El Fortín vs. La Bañadera (40); en Potrerito 2, Los Primos vs. Islas Malvinas (20) y Barrio Del Pino vs. Recambio G. Fdez. (1º); en Potrerito 2, Bobinados Soria vs. Carro Alim (20) y Amigos Lucianita vs. San Lorenzo Belgrano (20); en Complejo Russo, Vinalar vs. Taller Migui (20) y Pibes 17 vs. San Miguel (20).

En Complejo Russo, Gremio vs. El Barza (20) y La Juve vs. Los Tigres (20); en Rivadavia V. de la Barranca, Rivadavia vs. Los Amigos (1º) y Lenon Pochito Bar vs. Kovak Autom. (45); en Mamita Cardozo, Prof. Ed Física vs. El Triángulo (45) y Vet. Malvinas vs. Elec. Cortéz (50); en Los Cardozo, OCA vs. Aguma Const. (1º) y Defensa Civil vs. Taller Dany (40); en Sayago Cardozo, La Estafeta vs. San Ramón (40) y Moto Full vs. templo (1º); en Los Pichones, Villa Negrita vs. Beula Construcciones (45) y Campos GNC vs. La Kinchada (1º); en Los Pichones, TN Herrería vs. Amigos de la Vida (45) y Pepsi vs. Loreto (40); en La Morocha, Roque y Amigos vs. La Saavedra (45) y Salamanca vs. Red Star (50); en la Porteña, Flaco y persas vs. Los Murciélagos (1º) y Loreto FC vs. Alberdi FC (50).