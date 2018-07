La Asociación presenta la octava fecha en la C50 y la cuarta en la C55

27/07/2018 -

La Asociación de Futbolistas Amateurs, hará disputar mañana la octava fecha de la C50 y cuarta de la C50, en el marco del Campeonato Anual 2018 Manuel "Osa" Ponce. Los encuentros se jugarán a las 14.30 y 16. El programa: En Asociación (Nº 1), San Carlos vs. Amigos Cacho Luna (C50) y Saravah vs. Maestros (C55); en Asociación (Nº 2), Lagartos Malvinas vs. Lubricentro (C55) y Técnicos vs. San Roque(C55); en Club Banco Pcia., Súper Colón vs. Puente Alsina (C50) y Banco Pcia. ‘B’ vs. Previsión (C55); en Alberdi (Loreto), a las16, Hotel Savoy vs. Rabenar (C50). En San Isidro (Santa María), Prof. Ed. Física vs. Vet. de Güemes (C55) y Villa Hortencia vs. Almirante Brown (C50); en Gremio Municipal (Cancha Nº 1), Gimnasio Cordoba vs. Mis Nietitos (C50) y Expreso San Nicolás vs. Sitravise- Ipvu (C50); en Zanjón (Cancha Nº 2), Zanjón vs. Playa 38 (C50) y Chacarita vs. Arquitectos (C55).