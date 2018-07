Ryan Reynolds será "Mi pobre angelito"

27/07/2018 -

El estudio 20th Century Fox contará con Ryan Reynolds para producir y, posiblemente, protagonizar "Stoned Alone", una nueva versión de la comedia "Mi pobre angelito", todo un clásico de 1990, según informó el blog especializado Deadline.

El actor canadiense se ha ligado al proyecto como productor, pero no se descarta que termine interpretando también un papel en la película, que contará con Augustine Farizzell como directora y Kevin Burrows y Matt Mider como guionistas.

La cinta girará en torno de un joven veinteañero con gran afición por la marihuana que pierde el avión que lo iba a llevar a unas vacaciones en la montaña, así que decide quedarse en casa haciendo uso del cannabis que tiene a mano.

Lo que prometía ser una plácida noche se convierte en una pesadilla cuando unos ladrones entran a robar en su hogar y el joven debe hacerles frente a pesar de estar completamente perjudicado.

Frizzell es conocida por el filme Never Goin’ Back, que se estrenó en la pasada edición del Festival de Sundance.

"Mi pobre angelito" dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Macaulay Culkin, recaudó cerca de 500 millones de dólares -sin ajustar por la inflación- en 1990 y generó dos secuelas.

Dado que este no es exactamente un reinicio tradicional, no hay que esperar que Macaulay Culkin haga su aparición en este filme, ya que durante una entrevista con Ellen DeGeneres en abril, el actor reveló que no volverá a ver la película e intentará no salir en público durante la Navidad para evitar ser perseguido por los fanáticos.