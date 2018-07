Ya es oficial: Moria Casán se queda al frente de "Intrusos"

27/07/2018 -

Tras la reconciliación con su hija Morena, con quien había mantenido una dura pelea mediática, Jorge Rial se había tomado unos días de vacaciones, que ahora se convertirán en meses, según lo anunció él mismo por Twitter.

De esta manera, su programa "Intrusos" quedará al mando de Moria Casán, quien ya lo viene reemplazando hace varios días. La diva tendrá doblete en América TV, ya que seguido a Intrusos viene su propio programa "Incorrectas", adonde la acompaña un panel de talentosas mujeres.

"Sí, me tomo unos meses de licencia en Intrusos. Para rearmar, construir y encarar nuevos proyectos en mi vida. A nivel personal y profesional. Pero voy a volver. En 18 años nunca paré y sentí que era hora. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Ustedes lo saben. Gracias por estar", contó Rial en sus redes sociales.

Mientras tanto, Moria hacía su anunció en la pantalla de América TV. "Me están viendo tan seguido porque ya se oficializó que el señor, dueño de este programa, se va a tomar unos meses de licencia. No sé el tiempo, él lo sabrá", introdujo el tema, Moria.

"Mientras tanto, no sé por cuánto tiempo, el directorio me pidió si puedo seguir, si puedo bancar los dos programas. Yo banco los dos programas, tengo cultura del trabajo, estoy muy relajada y me siento muy feliz con mis compañeros. Les quiero decir que soy una Incorrecta, casi convertida en una Intrusa", bromeó con su incomparable estilo.

Moria Casán agradeció la confianza que depositaron en ella las autoridades de América para hacerse cargo del ciclo de "chimentos" más exitoso de la televisión argentina: "Estoy siempre lista. Acá estamos para apoyar al canal. Estamos cuidando este lugar mágico, que lidera y es una columna vertebral para América. Para mí es un honor. Hay que rendir honor al trabajo y a lo que me da este canal", señaló Moria.

Por lo pronto, Moria seguirá al frente de "Intrusos" toda la semana próxima, cuando vuelva el periodista Adrián Pallares a ocupar su lugar en el panel, y se analice la posibilidad de que sea él quien continúe conduciendo el ciclo hasta que regrese Rial de su licencia.

Aunque algunos se inclinan a que sea "la One" quien mantenga el liderazgo en "Intrusos", ya que tiene un perfil de "lengua karateca" que aporta show.

Por estos días, Casán volvió a estar en el centro de las miradas cuando abrió su boca contra Marcelo Tinelli. Sobre una posible candidatura remarcó: "No tiene buena imagen. Necesita recuperar el poder televisivo. El hombre que más poder tiene hoy en la televisión argentina es Sebastián Ortega".