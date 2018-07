Con un mega evento, Fernández coronó una semana de festejos

Hoy 17:01 -

Con un acto protocolar, cerraron la semana de festejos por el 128° Aniversario de la ciudad de Fernández.

Estuvieron presentes; el intendente Ariel Matarazzo y la diputada Nacional, Norma Abdala de Matarazzo; el jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia, Elías Suárez; el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Dr. Marcelo Barbur; el subsecretario de Gobierno, Hugo Zabaleta y el titular del ERSAC CPN Juan Domingo Roitman, entre otras autoridades.

Ante la presencia de las autoridades, se desarrolló un imponente desfile cívico militar y en esta oportunidad se dejaron habilitadas importantes obras para Fernández y sus parajes: Una perforación, tanque y red domiciliaria con más de 2 mil metros de extensión de red para la provisión de agua potable a los pobladores del Paraje Vinal; Enripiado de los caminos vecinales de; San Ramón, Puesto Nuevo y Cheej con una extensión de 10 km que incluye la limpieza y nivelado; LA culminación de 10 viviendas en el barrio Cooperativa; 25 viviendas sociales del programa provincia de erradicación de ranchos; Pavimentación articulada de 23 cuadras distribuidas entre los barrios Villa Elisa, San Antonio, 21 de Septiembre y 2 de Abril ampliación; 3580 metros lineales de cordón cuneta; LA primera etapa de colocación de 25 cámaras de seguridad de un total de 60 que se colocaran, con una estación de monitoreo en la seccional 35; Reductores de velocidad en distintos puntos de la Ciudad; Principio de ejecución de la construcción del futuro polideportivo municipal y Puesta en marcha de la construcción de la nueva terminal de ómnibus en el corazón del Barrio Villa Elisa.

Al hacer uso de la palabra el intendente Ariel Matarazzo dijo “compartir un aniversario más de la ciudad, me llena de alegría y de emoción. Este es el último año que festejamos en mi gestión de gobierno y como en el primer día de mi mandato convoqué a todos los vecinos para trabajar por un Fernández mejor, hoy quiero agradecerles profundamente porque hemos puesto el pensamiento y la acción en beneficio de todos y lo hemos concretado. Nuestra filosofía siempre ha sido gobernar para todos”.

“Nuestra ciudad ha dejado de ser una más y se ha convertido en tierra de progreso, que mira el futuro con esperanza y expectativa. La historia la hacen los pueblos y su gente, por eso quiero agradecer a los vecinos, a las instituciones, a mis colaboradores, a los empleados municipales por el esfuerzo cotidiano y por escribir con su aporte las páginas del progreso de esta ciudad” dijo el jefe comunal. “Quiero agradecer al Gobernador Gerardo Zamora que supo conducir una provincia quebrada sin futuro y ponerla como ejemplo en nuestro país por su crecimiento constante, admirada por los extranjeros que nos visitan.

Agradecimiento muy especial a la ex gobernadora Dra. Claudia Abdala de Zamora por su apoyo incondicional durante sus cuatro años de mandato y por eso le decimos que desde Fernández vamos a seguir apoyando su gestión de Gobierno. También agradezco especialmente a mi madre por su capacidad de trabajo y que estuvo siempre presente para ayudarnos a gestionar” culminó. El Gobierno de la Provincia hizo entrega de una pala cargadora para el parque automotor de la municipalidad de Fernández. Al momento de los discursos el Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto Dr. Marcelo Barbur y en representación del Gobierno de la Provincia manifestó: "Antes que nada quiero transmitirles las disculpas del Señor Gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora como así también del señor vicegobernador Don José Emilio Neder, por no poder estar aquí presentes y acompañarlos como los tiene acostumbrados todos los años, por cuestiones de agenda. Me pidieron que les transmita el compromiso de seguir trabajando junto a Usted Intendente y a la comunidad de Fernández, por el crecimiento y el desarrollo de esta ciudad".

"Sin dudas, como todas las ciudades Fernádez tiene un rica historia, que fue forjada por sus antepasados, que hoy se ven representados en cada uno de los ciudadanos. El mejor regalo que podemos hacerles es el compromiso de todos los que ocupamos cargos en las distintas instituciones, pero de toda la comunidad en general trabajando todos juntos más allá de las diferencias ideológicas, de las diferencias de credo y de las diferencias sociales", enfatizó.