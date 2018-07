La infartante foto de Noelia Marzol para apoyar el uso del preservativo

Hoy 17:31 -

En medio del debate por la despenalización del aborto, el doctor Abel Albino realizó un polémico discurso que cuestionó la efectividad del uso del preservativo. Muchos salieron a responderle, y Noelia Marzol lo hizo de forma particular.



En su cuenta de Instagram publicó una foto recostada en la cama, haciendo gala de su lomazo y con un preservativo en la mano. La imagen fue acompañada por un sincero mensaje.



“Me surgen ganas de contarles que tengo sexo por deseo, que no es mi finalidad procrear y que simplemente lo hago porque lo siento como un acto de amor hacia mí y hacia mi pareja. También les cuento que voy a hacerlo de forma SEGURA, con forro! Para disminuir el riesgo de transmisión de VIH así como de ETS”, inició.



La modelo realizó una confesión al respecto: “CONVIVI con personas con sida... y no me paso nada.... pobres de aquellas personas que estigmatizan una enfermedad por IGNORANCIA. Seamos más curiosos, la vamos a pasar mejor y también se la vamos a hacer pasar mejor al otro”.