El dólar bajó en el cierre de la semana

28/07/2018 -

El dólar seguía ayer operando en baja y caía 4 centavos en su cotización, a $ 28, según el promedio que hace el Banco Central entre los bancos.

A nivel mayorista, la divisa bajaba tres centavos, a $ 27,37. Este mercado es donde operan bancos, grandes empresas y el Banco Central, y cuya cotización termina incidiendo luego en el canal minorista, donde compran los ahorristas.

El jueves, con un mercado con más tranquilidad cambiaria y tras acumular un descenso de 24 centavos en las dos ruedas previas, la divisa avanzó 1 centavo, a $ 28,04.

El dólar sigue en calma, subió un centavo y cerró a $ 28,04. Fue en una rueda en la que el Banco Central subastó, a cuenta del Tesoro, unos US$ 100 millones provenientes del acuerdo stand by con el FMI. Las reservas de la entidad bajaron unos US$ 320 millones y terminaron en US$ 58.480 millones.

En el Rofex se operaron US$ 803 millones a futuro, más del 65% para los plazos de julio y agosto a $ 27,51 y $ 28,505. Los plazos más cortos bajaron dos centavos y los más largos tuvieron caídas de siete centavos y medio.