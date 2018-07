Rechazan un recurso a Menem en una causa

28/07/2018 -

La Cámara Federal de Córdoba le rechazó un recurso al ex presidente Carlos Menem para que la Cámara Federal de Casación Penal revise la legalidad del procesamiento que se dictó en su contra el año pasado por su presunta responsabilidad en la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero por contrabando de armas a Ecuador y Croacia por el que fue condenado a siete años de cárcel.

Por dos votos a uno, la sala A de la Cámara Federal cordobesa le respondió esta semana al abogado defensor del ex presidente, Luis Omar Daer, que no se trata de una sentencia definitiva sino apenas de un procesamiento y que, por ende, no amerita la intervención de un tribunal superior como el de Casación.