La fecha 4 del Anual se jugará íntegramente

28/07/2018 -

La 4ª fecha del Torneo 50º Aniversario de la USR tendrá hoy, desde las 16, cinco juegos. Amigos Rugby, vistará a Lawn Tennis, en un juego muy complicado. Olímpico se medirá con Fernández RC; Unse recibe a Old Lions. Santiago Rugby (en Old Lions) será local de Añatuya. Y en La Banda, Olímpico Negro espera por Sanavirones.

También jugarán a las 11 Old Lions vs. Sgo. Rugby, en M15 y M17; 12.30, Old Lions vs. Sgo. Rugby (M19); 13, L. Tennis vs. Añatuya, en M1; 14.30, L.Tennis vs. Añatuya, en M2 (Anual Juvenil).