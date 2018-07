Jornada decisiva para el Regional

Fotos VICTORIA Las chicas de Old Lions derrotaron 6 a 0 a Hockey Social y se posicionan como candidatas

28/07/2018 -

Con total éxito se desarrolló ayer la segunda jornada del Campeonato Regional B de Hockey de Damas y Caballeros en la categoría Mayores en la capital santiagueña, en donde justamente los conjuntos de la provincia tuvieron una gran producción, lo que les permite jugar hoy las semifinales del certamen.

Se trata de las victorias de Old Lions y Lawn Tennis en caballeros y de las chicas de los Viejos Leones en damas.

En caballeros, el programa contempla para hoy los partidos de semifinales. A las 9, Club Villa Cubas vs. C. A. Unión; Casa de Docente vs. Caer; 10.30, Lugus vs. Unca.; Social Hockey vs. Moro; 15, C. A. Unión vs. Old Lions; Casa de Docente vs. Sportivo Villa Clubas; 16.30, Unca vs. Lawn Tennis; Social Hockey vs. Lugus.

En damas para hoy contempla los partidos de semifinales. A las 13.30, Old Lions ante Cardenales de Tucumán; 12, Tigres Rugby Club de Salta vs. Social Hockey; 12, Huirapuca de Tucumán ante SEHC (Sgo.), y a las 18, Central Córdoba vs. Club Los Cachorros.

Estos son los resultados registrados en la jornada de ayer, segunda del certamen regional en damas.

Central Córdoba de Tucumán, 2, SEHC (Sgo.) 0; Cardenales (Tuc.), 1, Tigres Rugby Club (Salta) 0; Huirapuca 0, Los Cachorros 0; Old Lions (Sgo.) 6, Social Hockey 0; SEHC (Sgo.) 1, Cardenales 1; Central Córdoba 1, Tigres Rugby Club 0.

En caballeros. Lugus (Sgo.) 0 Moros 1; Caer (Sgo.) 5, Club Sportivo Villa Cubas (Cat.) 3; Social Hockey 1, Unca 1; Casa del Docente (Sgo.) 4, C. A. Unión 2; Santiago Lawn Tennis Club (Sgo.) 3, Moro 2; Old Lions (Sgo.) 6, Caer (Sgo.) 1.