Otra tarde de acción en el Anual de Fernández

28/07/2018 -

FERNÁNDEZ, Robles (C). Después del parate de la semana pasada para disputar el reducido de fútbol amateur organizado por la Dirección de Deportes de esa ciudad, en el que estaba en juego el trofeo municipal "128º Aniversario Ciudad de Fernández" resultando campeones del mismos en la Categoría 40 Barrio Belgrano y en la 50 Gremio, se jugará hoy la sexta fecha del torneo anual de la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad.

Cartelera

El programa de encuentros, para la categoría 50 se desarrolará en el polideportivo El Ganso. En la cancha número 1: Trula vs. Los Amigos; Wall Mar vs. La Loma y en la número 2 Barrio Sur vs. Gremio y Defensores de Huasi vs 9 de Julio.

Por la C40 jugarán en cancha de Barrio Sur: Las Américas vs. Triki y All Boys vs. Trula. En el Vinal: Sol de América vs. Arsenal y Barrio Sur vs. Villa Elisa. En Trula: Triunfadores vs. Barrio Belgrano y La Loma vs, Talleres. En Las Américas: Gateao vs. Deportivo Morón y Wall Mar vs. Tigres En Forres partido único: Makiquiosco Antu vs. Forres.

Resultados

Resultados de la quinta fecha de la Categoría 50 fueron los siguientes: 9 de Julio 4, Wall Mar 2; Barrio Sur 6, Trula 2; Los Amigos 4, La Loma 3; Gremio 3, Defensores de Huasi 1,

Categoría 40: Trula 5, Sol de América 3; Arsenal 2, Bº Sur 0; Las Américas 2, All Boys 0; La Loma 4, Barrio Belgrano 3; Forres 3, Wall Mar 2; Triki 4, Tigres 0; Dep. Morón 3, Maxikiosco Antu 2: Triunfadores 5, Villa Elisa 3 y El Gateao 2, Talleres 1.