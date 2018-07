San Lorenzo reclamó los puntos ante Temuco

Fotos DENUNCIA San Lorenzo protesta a Deportes Temuco por la supuesta mala inclusión de Jonathan Requena

28/07/2018 -

San Lorenzo de Almagro presentó ayer un reclamo formal ante la Conmebol pidiendo los puntos del partido que perdió en la noche del jueves 2-1 frente a Deportes Temuco, por la ida de la serie correspondiente a la segunda fase de la Copa Sudamericana.

El motivo es la supuesta mala inclusión por parte de su rival de Jonathan Requena, volante cordobés que ingresó desde el banco de suplentes y que había sido inscripto en la primera fase por Defensa y Justicia.

El artículo 56 del Reglamento de Conmebol indica que "un jugador no podrá ser inscripto por más de un club en la misma edición del torneo", con lo cual San Lorenzo confía en llegar a buen puerto con el reclamo.

Sin embargo, según apuntan desde San Lorenzo, tienen confirmado a través de José Lemme, presidente de Defensa y Justicia, que Requena había sido incluido en la lista de buena fe para esta edición de la Sudamericana. Y se apoyan en el Reglamento del torneo que Conmebol que dice: "Un jugador no podrá ser inscripto por más de un club en la misma edición del Torneo".

La última vez que un equipo argentino tomó una medida similar fue cuando Lanús se presentó ante la entidad regente del fútbol sudamericano porque Chapecoense había utilizado a un jugador que estaba suspendido, y en esa ocasión Conmebol le dio la razón al Granate.

Sea a favor de San Lorenzo o no, la resolución será expedida antes del 15 de agosto, día en el que se tendría que jugar el partido de vuelta en el estadio Germán Becker, de Temuco.

Explicación

Jonathan Requena está en la mira de todos por el reclamo de San Lorenzo a la Conmebol, y el jugador admitió que el club conocía su situación.

"En Temuco sabían de mi inclusión en la lista, nos enteramos hace rato, pero lo tomamos con tranquilidad, creemos que va a haber una solución", dijo.

Por otro lado, el volante cordobés aseguró que todo este revuelo lo tomó por sorpresa.

"Todavía no caigo, estuve un año en Defensa, pero el mayor tiempo lo pasé en Reserva, no fui parte ni del primer equipo", aseguró.

"No me gustaría para nada que nos quiten los puntos. Dentro de la cancha hicimos todo lo necesario para llevarnos el triunfo, no sería justo", cerró.