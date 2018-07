Verón: "La selección necesita un proyecto, no solo un nombre"

28/07/2018 -

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, advirtió ayer que el seleccionado argentino "necesita un proyecto, no solo un nombre" y enfatizó que lo importante es "definir la identidad".

"Hay que definir el camino. Qué es lo que quiere la AFA para su selección, dónde la quiere llevar. La selección necesita un proyecto, no solo un nombre. Podemos decir mil nombres, pero tenemos que definir la identidad", sostuvo Verón.

En una entrevista con el canal TyC Sports, remarcó que "el técnico de la selección debe ser un educador".

Después de sostener que la elección del reemplazante de Jorge Sampaoli "no debe ser un cabildo abierto", insistió en la necesidad de "definir un proyecto".

Para Verón, que compartió plantel y hasta habitación con Lionel Messi en el Mundial de Sudáfrica, consideró que el rosarino aún "tiene mucho" por darle al seleccionado.

"Buscar a una persona que nos salve es un error. Hay que consolidar un buen grupo, y si tenemos el componente Messi no veo por qué no pueda triunfar el seleccionado. Hay que cambiar la ecuación. No jugar a darle la pelota al diez y que nos salve", concluyó.