Ezequiel Cerutti ya es jugador de Independiente

28/07/2018 -

El delantero Ezequiel Cerutti rubricó hoy el contrato que lo convierte en jugador de Independiente por una temporada.

Cerutti llega a préstamo del Al-Hilal de Arabia Saudita, a cambio de medio millón de dólares, y con una opción de compra de 4,5 millones de la misma moneda.

Después de llegar al país el miércoles, hacerse la revisión el jueves y firmar este viernes; volverá a viajar hoy a Japón para disputar la Suruga Bank con su nuevo club, el desafío más próximo e importante del "Rojo" de Avellaneda.

Con la llegada de Cerutti, Independiente sumó su sexto refuerzo, ya que antes se habían incorporado: Carlos Benavídez, Francisco Silva, Pablo Hernández, Guillermo Burdisso y Milton Álvarez.

Gigliotti

Emmanuel Gigliotti se refirió a su rol dentro del equipo y al interés de Vélez: "Por respeto me sentaría a escuchar, pero estoy feliz acá y me quiero quedar".

Pese a que en la pelea con Silvio Romero por la titularidad corre de atrás, Emmanuel Gigliotti volvió a manifestar sus deseos de quedarse en Avellaneda: "Escuché los rumores. Me sentaría a hablar por respeto, pero estoy bien y feliz en Independiente y me quiero quedar".

Además, el "Puma" agregó: "La temporada recién arranca y sé que hasta el momento no soy titular. Cuando me toque entrar tengo que demostrar y no desesperarme. La gente me demuestra mucho afecto y eso me pone muy contento", comentó.

Analizando su carrera y su presente en el "Rojo".

"Me hubiese encantado y hubiera crecido mucho si tenía a Ariel Holan desde inferiores. Es un gran técnico y trabaja mucho", aseguró el delantero.

Por otra parte, como de la noche a la mañana Fernando Amorebieta pasó de ser una buena opción en defensa a una piedra en el zapato para el cuerpo técnico y la dirigencia de Independiente. Llegó al "Rojo" a pedido de Ariel Holan, quien, un año más tarde, prefirió relegarlo y mandarlo a entrenarse con la Reserva.

Fue el vicepresidente Pablo Moyano quien se refirió al tema.

"Amorebieta no se quiere ir porque acá todos cobran en fecha. El DT fue claro con él, no lo tendrá en cuenta y esperemos que recapacite para tener una salida. Sino, jugará en Reserva o Holan verá si lo sube de nuevo. No aceptó la propuesta hecha para rescindir su contrato", deslizó.