Esteban Andrada tendría todo "cocinado"

28/07/2018 -

No hay nada oficial, pero todo indica que Esteban Andrada, hombre de Lanús, ya tendría todo arreglado para ser refuerzo de Boca.





La negociación, que representaría 5.000.000 de dólares para Lanús, también incluye a Guillermo Sara, hoy suplente de Rossi, que irá a pelear el puesto con Ibáñez.

Angelici había anunciado que el Villarreal español no compraría al arquero de 27 años y que por eso no existiría un préstamo con Boca. Tal vez, el "Tano" ya tenía algo de información sobre Andrada. Resta definir si ataja o no el lunes ante Douglas Haig por la Copa Argentina.





Por lo pronto, desde la CD del "Grana" avisan que está todo muy avanzado.