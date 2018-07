Fotos La jefa comunal presidió el 60º aniversario de la Dirección de Obras Públicas

Con motivo de celebrarse el 60º aniversario de la creación de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital, se realizó un emotivo acto en las instalaciones de la repartición. La ceremonia fue encabezada por la intendente de la ciudad, Ing. Norma Fuentes, quien recibió la cálida bienvenida de decenas de empleados que se acercaron a saludarla. Durante el evento se hizo un reconocimiento al personal recientemente fallecido, a quienes se agradeció por las tareas que realizaron en beneficio de la comunidad. También se entregaron distinciones a los empleados que se jubilaron e indumentaria de trabajo a todo el personal, consistente en pantalón, camisa, botín de seguridad y campera. Dichos uniformes permitirán desempeñar sus tareas de forma más cómoda y segura, procurando mejorar sus condiciones laborales, de seguridad e higiene. Durante su discurso, la Ing. Fuentes se mostró visiblemente emocionada, pues recordó sus primeros pasos por esa dependencia, donde adquirió experiencia e hizo una gran cantidad de amigos. "En esta Dirección, junto a mis compañeros, muchos de los cuales ya no están entre nosotros, aprendí a compartir, a escuchar al otro, a atender sus demandas y a trabajar en equipo", indicó. "Como intendente de la ciudad, poder volver a mi lugar de origen es muy emocionante. Vamos a trabajar incansablemente para mejorar las condiciones laborales de todo el personal, ya que nunca dejaré de ser una orgullosa empleada municipal", destacó. Fuentes agradeció " las enormes muestras de afecto que recibo por parte de ustedes, con quienes he compartido muchas experiencias y quienes me han enseñado que, antes que buscar el beneficio personal, debemos trabajar por el bien común". Finalmente, como muestra de gratitud, los empleados entregaron a la primera mandataria un ramo de flores y cantaron junto a ella el "Cumpleaños feliz".