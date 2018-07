Marplatense denunció que su hija fue abusada por la pareja de su ex

28/07/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). La Justicia se encuentra investigando una denuncia por abuso sexual y maltratos en perjuicio de una menor. El acusado sería la actual pareja de la madre de la víctima, quien al parecer dejaría a sus hijos al cuidado del acusado. Según revelaron las fuentes policiales, el hecho se habría registrado en una vivienda del barrio 25 de Mayo. La denuncia fue radicada por el padre de la víctima -quien reside en la Costa Atlántica- el cual tomó conocimiento de la situación por su ex cuñada. El denunciante reveló que la hermana de su ex pareja lo llamó por teléfono para pedirle que tome intervención en la grave situación que atraviesan sus hijos, ya que su ex pareja los abandona y además son víctimas de maltratos. El hombre contó que según los dichos de su cuñada la víctima -de 13 años- habría sido víctima de abusos sexuales por parte del acusado. El padre de la víctima contó en sede policial que se encuentra en la ciudad desde hace varios días y que de acuerdo con los comentarios que le llegaron fue a visitar a sus hijos donde residen y los encontró solos. Además, reveló que su hija de 13 años le manifestó que la pareja de su madre la acosa y que en varias oportunidades se presentó a la salida del colegio a donde ella concurre obligándola a subir a la motocicleta que utiliza para movilizarse. La menor reveló que cuando se negó su padrastro la amenazó de muerte. Además le confesó que el sujeto en reiteradas oportunidades se habría bajado los pantalones. De acuerdo con lo manifestado por el denunciante, familiares de su ex mujer le dijeron que los chicos se encuentran en un estado de abandono, sumado al maltrato que recibirían de su madre y de su pareja. La Justicia se encuentra trabajando en el esclarecimiento de un hecho aberrante que se complicaría para la pareja de la mujer, si se comprueba que este también le realizó marcas a la menor en el cuello. La víctima contó que, además, le había "pasado la lengua por la cara". La fiscalía de turno citó al padre con sus hijos para que sean examinados por el cuerpo forense, y con el parte de los médicos decidir qué disposiciones judiciales tomarán en las próximas horas.