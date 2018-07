Duro descargo de Paladea en contra de Politti

28/07/2018 -

Lino defenestró a Andrea Politti por los malos tratos que recibió en su programa de El Trece. "Bueno, gente, la verdad es que estoy muy sorprendido por la falta de respeto de esta persona. Una persona grande, tratarme de mentiroso, acusarme de muchas cosas en vivo, al aire... Me parece un desastre, la verdad. Una falta de respeto y desastre todo", sentenció el youtuber.

"Desde que empezó el programa, me está tirando mierda. Me tira barro. Se hace la pícara, me descansa. Me ve cara de boludo y lo que menos soy es un boludo", comentó enfurecido.

Lino contó que cuando terminó el programa la producción lo encerró en una oficina y le exigieron que desbloqueé el celular para demostrar que no había grabado nada del programa.

"Me metieron en una oficina y me tuvieron una hora sin devolvérmelo. Les dije que no tenía nada grabado, lo desbloqueé para que lo vieran, se quedaron bien calladitos y me fui".