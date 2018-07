Fotos Youtuber santiagueño desató el escándalo en "Ojos que no ven"

28/07/2018 -

Un nuevo rumor y sospechas de fraude golpearon al programa "Ojos que no ven", conducido por Andrea Politti en Canal 13. Esta vez, se vieron involucrados dos jóvenes youtubers, uno de ellos de origen santiagueño. Según portales del espectáculo, el ciclo se desarrollaba con normalidad y parecía que el amor iba a triunfar, hasta que la conductora increpó a los participantes, por rumores de supuesto fraude. "La verdad que este programa siempre ha sido muy cuestionado, y hoy bueno, nos estamos enfrentando a una mentira. Queremos aclarar esta situación, cuánto tiene de mentira, porque no vaya a ser cosa que vinieron a jugar y a mostrar en YouTube que está todo armado, y entonces nos divertimos", resaltó Politti. "Y la verdad que desde mi lugar y el de la producción, nosotros le ponemos la mejor fe para toda la gente que le viene a declarar el amor a otra persona. Entonces, si ustedes están jugando con nosotros y lo que quieren hacer hoy es una historia de ‘me divierto y muestro en YouTube lo trucho que es el programa’, les cuento que no les va a salir, porque siempre nosotros tenemos la mejor fe del mundo", continuó. "A mí me están llegando mensajes permanentemente de que esto lo hicieron a propósito, esto lo van a tener que aclarar ustedes. Y a la gente le digo que si esto es verdad, que si son realmente como dicen, y vienen a pasar un buen momento, a divertirse, a costa mío porque yo estoy dando la cara, la verdad que siempre mis intenciones fueron excelentes", sentenció. "Yo nunca hablé de esto, pero siempre fueron buenas, siempre creo en la gente. Ahora, puede pasar un poco de todo. Entonces, los que lo van a tener que aclarar son ustedes, ¿sí? Te voy a pedir entonces, primero, que te saques la máscara, mirala a ella, y que aclaren esta situación, a ver qué es lo que está diciendo la gente", le pidió a Lino, el participante masculino. "¿Qué, me estás acusando?", le preguntó el joven santiagueño. Lo que siguió fueron "aclaraciones" por parte de ambos, de que en realidad sí se conocían y que eran compañeros de trabajo, pero no novios. Finalmente, el ciclo culminó con la palabra de Politti asegurando que creía en la veracidad de los participantes, quienes a su vez cerraron la historia con un beso. Días más tarde, Lino Paladea utilizó las redes sociales para hacer un nuevo descargo y criticó duramente a Politti, por haber puesto en duda su credibilidad.