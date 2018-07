Divorciadamente juntos, en el Hotel Amerian Carlos V

28/07/2018 -

Hoy, a las 22.30, en el Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas, Silvestre repondrá "Divorciadamente juntos".

¿Cómo vives la experiencia de trabajar con una obra de tu autoría con una temática universal?

Es maravilloso. El público de Las Termas, en general es un público mayor, de mi generación, por decirlo de alguna manera. La obra en sí podría decir que es para un target de personas de 30 a 40 años porque hablamos de un divorcio. Generalmente no sabemos o no estamos informados como para decir que la gente se divorcia a cualquier edad. Decimos que las parejas jóvenes son las que se divorcian, pero no es así porque hay parejas de 30 o 40 años que llega un momento en que se divorcian. Nos duele más que se divorcie una pareja joven y con hijos que una pareja que tiene su vida hecha y que cada uno arranca por su lado.

¿Cuál es el caso que retratas en "Divorciadamente juntos"?

Estoy hablando en general de lo que es un divorcio. En la obra reflejo un divorcio particular porque cuenta la historia de dos actores que están divorciados y que la televisión los vuelve a reunir artísticamente para que vuelvan a formar pareja. Entonces, como autor, se me ocurrió darle una vuelta de rosca y de tratar de confundir al público y de que el público no sepa si realmente lo que está viendo es una escena de la vida conyugal de ellos real o es una escena de la telenovela que están haciendo en ese momento. Se mezcla permanentemente la ficción con la realidad. Ese es un juego autoral que a mí me encanta, como escritor, practicar y como actor me divierte hacer. Yo comparto esa alegría y ese divertimento con el público. Disfruto mucho traer esta obra a Las Termas.