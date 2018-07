Fotos Yamila Cafrune, acerca de su padre: "Era muy nacionalista y amaba a su patria"

28/07/2018 -

La cantautora Yamila Cafrune actuará hoy a las 21, en el CCB. La hija de Jorge Cafrune presentará "Cafruneando", un espectáculo en el que homenajea a su padre. La artista visitó la Redacción de EL LIBERAL y profundizó acerca del concepto de este concierto que cuenta con los auspicios de la Ucse, la Unse, la Subsecretaría de Turismo de Santiago del Estero y la Subsecretaría de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de la Capital. ¿Qué te llevó a hacer "Cafruneando", en el que versionas los clásicos de tu papá? El año pasado, el "papi" hubiera cumplido el 8 de agosto, 80 años. No era cualquier edad, eran 80 que justamente eran el doble de la edad que él tenía cuando murió. Así que, se festejaban sus 80, pero se cumplían a su vez sus 40 años de desaparición física. Entonces, dije que era un número para hacerle algo al "papi". El ánimo era festejarle el cumpleaños, y además cumplir con la gente que siempre me ha pedido que cante solamente canciones de mi papá. En el espectáculo no sólo canto sino que muestro las fotos inéditas del "papi" sobre su vida y su carrera y cuento su historia. Y lo presenté en Cosquín en donde participaron grandes amigos y colegas, entre los que se encuentra "Peteco" Carabajal. ¿Qué sentiste al estar en Cosquín, una ciudad en donde tu papá realizó su última actuación tras la trágica desaparición? Cosquín es un lugar que muchos cantores hemos criticado, y yo también. Pero, este año y hace unos años atrás no tengo más que sacarme el sombrero. El año pasado vino la gente de Cosquín y me dijo "queremos hacerle un homenaje a tu papá y a don Horacio Guarany". Hicimos una carpeta con las fundamentaciones correspondientes del proyecto para rendirle el tributo al "papi". Sentí, realmente, que me dejaban por primera vez, hacerle el homenaje que yo quería a mi papá. Ninguno de los personajes que convocamos para hacerle el tributo al "papi" fuimos con el objeto de hacernos ver nosotros. Era cantarle al cantor que le estábamos haciendo el homenaje. Así fue como estuve acompañada por "Peteco" Carabajal, Doña Jovita, Joselo Schuap, Hugo y Marina (Ballet Salta) y Bruno Arias, Marité Berbel y Bruno Arias. Me sentí tan especial haciendo ese evento. Cuando a tu papá lo corrían por el lado de la ideología, él solía responder: "Siempre dije que no soy comunista, que soy nacionalista con "c" y no con "z" y que no me alineé como cantor de protesta. Yo le canto al pueblo". Esa es una de las frases que yo más me acuerdo del "papi", porque nacionalista con "c" está en contra del nazi. El "papi" era tan nacionalista que decía: "Yo, de tan argentino que soy parezco extranjero". El "papi" amaba a su patria, la amaba de tal manera que todo lo que hizo lo hizo conscientemente de que era lo que él representaba. La gira "De a caballo por mi patria", creo, remarca ese sentimiento de argentinidad. En esa gira recorrió el país al estilo de los viejos gauchos, llevando su arte y su mensaje a todos los rincones. Tal cual, y la hace en homenaje a dos referentes. Uno, que era el hombre árabe, que es mitad hombre mitad caballo. El hombre árabe ama al caballo y lo cuida. Y el hombre de campo nuestro, el gaucho, es lo mismo. Su compañero ha sido el caballo. Cuando el "papi" hace esa gira lo hace recordando eso y en homenaje al caudillo riojano Chacho Peñaloza. Sí, era muy nacionalista. Leía mucha historia. Le hubiera encantado esta época en la que hay una reversión y revisión de la historia. Era muy nacionalista. Voy a usar el nombre de una canción de tu papá para preguntarte: ¿andas cantándole al viento y no sólo por cantar? Esa canción es preciosa. Sí, yo creo que los cantores populares que subimos al escenario sabiendo que representamos al pueblo no cantamos por cantar. Cantamos por cantar cuando todas las cosas están bien y, lamentablemente, no siempre todas las cosas están bien. Entonces, si vos estás enamorado, el folclore tiene una canción para estar enamorado. "No te puedo olvidar" es una canción para enamorarte. Si estás feliz podés cantar una chacarera alegre o un chamamé que te hace mover las tabas, como se dice. Pero, también están "El Orejano", "Coplas del payador perseguido", "Milonga del fusilado" en donde te dice que vos sos el representante del pueblo. El "papi" era un representante. La gente necesitaba escuchar que había alguien sobre el escenario que se jugaba por el pueblo. Y ese alguien era el representante popular, ¿de qué manera?, con la guitarra. ¿Cómo se lleva ese legado si tenemos en cuenta que de los seis hijos de don Jorge sos la única que salió cantora? Es un orgullo muy grande. Es un orgullo mayúsculo porque, primero, soy la mayor de los seis hermanos. Me gusta mucho lo que hago. No lo hago sólo porque esto me mantiene a mí y a mis hijos. Yo hago esto por decisión propia. Soy abogada, pero mi oficio es ser cantora. Entonces, entre el canto y la abogacía, que ejerzo no como abogada sino como profesora, esto me reconforta el alma. Es una forma de hacer política y, como afirmaba tu papá: "Yo digo lo que pienso". Es la forma mía de hacer, si se quiere, política social. Mi forma de hacer política es sobre el escenario y por eso llevo con tanto orgullo el apellido que llevo y, además, elijo yo lo que voy a cantar. Elijo cosas similares o que tienen que ver con la ideología del "papi". Ahí está la militancia de la cual él tanto hablaba y ejercía. Es la militancia de la canción. Esa sí me la sé hacer. Uno siempre tiene que defender su posición con fundamento. ¿La obra de Jorge Cafrune sigue más vigente que nunca? Es como "Cambalache". A "Cambalache" lo dejas de cantar cinco años y al sexto vuelve. El "papi" es un referente y hubiera seguido siendo vigente con un repertorio como él sabía elegir muy bien. Más que nunca se necesita un defensor del pueblo ahora. Actualmente, al "papi" le hubiera gustado mucho subir y hacer escuela en el escenario. Vos, con otros medios, estás haciendo esa cabalgata de a caballo que hizo don Jorge y también subiéndote a un escenario para hacer docencia. Lo que el "papi" hacía con su caballo yo lo estoy haciendo con el auto. Hemos ido a lugares que tienen 1.500 habitantes y han ido 900 personas a vernos. Cuando yo canto "El Orejano", la gente se paraba y lo escuchaba con un respeto reverencial.