El Club Ciclista Olímpico presentó oficialmente la quinta parada

28/07/2018 -

Con la presencia de Gustavo Sánchez (vicepresidente), Julián Pagura (Jefe de Cantera), José María Gerez (entrenador del equipo de 3x3) y los jugadores Luciano Ortiz y Joaquín Gómez Delconte, se llevó a cabo la presentación de la quinta parada de la Liga 3x3 Movistar que se desarrollará en la flamante cancha descubierta que se inaugurará en la oportunidad.

Al tomar la palabra Gustavo Sánchez hizo referencia a la importancia de la competencia, un suceso a nivel mundial y "que nos tendrá como anfitriones en nuestro club este domingo", expresó.

Al mismo tiempo hizo hincapié en la figura de Jorge Luján Gerez, un ex dirigente de Olímpico que honrará al nuevo espacio multiuso con su nombre: "No pudo haber sido mejor elegido el nombre de Jorge Gerez para la cancha descubierta, fue una persona que hizo mucho por el club y por el básquet en general, aparte de ser una excelente persona".

A su turno, José María Gerez, entrenador del equipo 3x3 y también hijo del "padre del minibásquet" se mostró emocionado y agradecido con el club por "haberse acordado de mi papá para que lleve el nombre de semejante obra", añadió.

En relación con el torneo en sí, Gerez comentó que "el equipo llega bien y con muchas ganas de entregar lo mejor en casa".

Finalmente, los jugadores Luciano Ortiz y Joaquín Gómez Delconte recalcaron la importancia de la competencia. Coincidieron en la intensidad del formato de disputa y en los trabajos físicos que vinieron haciendo, así como también largas rutinas de lanzamientos para seguir adaptándose al balón específico del 3x3 y a los aros de la cancha nueva.

Se recuerda que la entrada es libre y gratuita para toda la familia. Habrá comida, música, sorteos, regalos sorpresas, juegos para los más pequeños y un stand con los productos oficiales de "Olímpico Shop".

Programación

Grupo A: 11.20, Olímpico vs. Ameghino; 12.10, Quimsa vs. Ameghino; 12.50, Olímpico vs. Quimsa.

Grupo B: 11, Regatas vs. La Unión; 11.40, Obras vs. La Unión; 12.30, Regatas vs. Obras.

Final: 13.15, ganador de grupo A vs. ganador de Grupo B.