EE.UU. deja a más de 700 niños sin sus padres inmigrantes

Fotos UNIFICACIÓN. Algunos de los inmigrantes indocumentados que fueron liberados el jueves en Texas.

28/07/2018 -

Pese a que un juez fijó el jueves como día límite para la reunificación de más de 2.500 menores separados de sus padres inmigrantes indocumentados en la frontera bajo la política antiinmigración de tolerancia cero, el Gobierno de EE. UU. ha dejado por el momento a 711 bajo su custodia.

En un documento entregado a la corte, el Departamento de Justicia ha informado de que hasta la fecha han podido devolver a 1.442 niños y adolescentes a sus padres en centros de detención para inmigrantes. Otros 378 han sido puestos en libertad, según las autoridades, en "otras circunstancias apropiadas", entregados a padres que ya no estaban detenidos o a otros familiares.

El gobierno de Donald Trump afirma que 711 menores no han sido devueltos por ahora porque sus padres no cumplen con los requisitos para una entrega en condiciones seguras. Por diversos motivos, entre ellos, que los vínculos parentales no se habían podido comprobar, que los padres tuviesen antecedentes criminales o una enfermedad infecciosa, que no hubiesen podido ser localizados o que hubiesen sido deportados tras ser separados de sus hijos caso de al menos 431 padres.

La gran cantidad de niños que por unas u otras razones siguen sin ser reunificados pasado el plazo judicial es lo más grave de la situación, pero muchas de las familias que han sido reagrupadas también afrontan un panorama muy incierto, pues el gobierno de Trump empuja para poder deportar aprisa a muchos de los padres.

El juez del caso, Dana Sabraw, ordenó el 16 de julio que se suspendiese la deportación de las familias reunificadas para garantizar que no se vulnerase el derecho de asilo, y su orden sigue vigente, pero el Gobierno insistió en que se revierta esta decisión para poder realizar las deportaciones "inmediatamente".

