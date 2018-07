La OMS pretende eliminar la enfermedad

28/07/2018 -

La Organización Mundial de la Salud planteó, como objetivo universal, la erradicación del virus de la hepatitis C para el año 2030. Para alcanzar esa meta, Argentina está trabajando activamente. Por este motivo, surge el desafío de estimular las medidas educativas que permitan aumentar la tasa de diagnóstico de hepatitis C en la población general.

"Muchos pacientes infectados por el virus de la hepatitis C ya han tenido acceso al tratamiento y la mayoría tuvo la respuesta esperada, pero sabemos que todavía hay muchas personas que tienen la enfermedad y no se tratan, o peor aún, lo desconocen. Sabemos que hay miles de personas con hepatitis C, entonces tenemos que salir a buscarlos, encontrarlos y curarlos", explicaron.