VIDEO | Quimsa se quedó con la cuarta entrega del 3x3

Fotos Foto Liga Nacional.

28/07/2018 -

La Asociación Atlética Quimsa, se quedó este sábado con la cuarta parada de la Liga 3x3, que busca incrementar la participación de los chicos en esta disciplina, y particularmente en este nuevo formato que crece año a año.

En esta oportunidad, la Fusión venció en la final a Obras Sanitarias por un ajustado 20 a 19, en lo que resultó ser la final más atrapante de las cuatro que se van disputando.

Mañana, será el turno de Olímpico que recibirá a estos mismos equipos en la quinta parada, en lo que será el estreno de la cancha que llevará el nombre de Jorge Luján Geréz en honor a uno de las personas que más aportó al mini básquet no solo del equipo bandeño sino de toda la provincia.

Programación del domingo en La Banda:

Grupo A: 11.20, Olímpico vs. Ameghino; 12.10, Quimsa vs. Ameghino; 12.50, Olímpico vs. Quimsa.

Grupo B: 11, Regatas vs. La Unión; 11.40, Obras vs. La Unión; 12.30, Regatas vs. Obras.

Final: 13.15, ganador de grupo A vs. ganador de Grupo B.