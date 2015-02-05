CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Julio de 2018

29/07/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 KALLY’S MASHUP

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CINE. LOS 4 FANTÁSTICOS

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. LOS 4 FANTÁSTICOS (CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 POR EL MUNDO

00.00 CHICAS DE VIAJE

00.30 COMEDY CENTRAL STAND UP

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA


CANAL 7

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 EQUILIBRIOS: PARQUES NACIONALES

18.00 URBANAMENTE

19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE

 

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 PPT

 

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 EL PODIO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (F) ALTE. BROWN VS. CNEL. BORGES

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA VS. GÜEMES

CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE – NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

22.00 SOLO FÚTBOL

23.00 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 EL PLANETA DEL TESORO

07.53 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN

08.22 PARQUE JURÁSICO

10.50 CARS

12.56 PEQUEÑOS AVIADORES

14.53 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

17.26 CARS

19.34 PARQUE JURÁSICO

22.00 VACACIONES

23.54 PRIMICIA MORTAL


TCM

07.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.03 LA NIÑERA

08.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.33 LA NIÑERA

11.23 LÍMITE VERTICAL

13.36 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

15.39 DAÑO COLATERAL

17.40 CORAZÓN DE CABALLERO

20.03 RÁPIDA Y MORTAL

22.00 ARMA MORTAL


TNT

06.00 EL CADÁVER DE LA NOVIA

07.17 HOMBRES DE NEGRO 3

09.03 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

11.19 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

13.05 ¿QUÉ PASÓ AYER?

14.57 LA ENTREGA INMEDIATA

16.33 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

19.26 UN SUEÑO POSIBLE

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

00.19 AMERICAN PIE PRESENTA. LA CASA BETA

01.49 PROYECTO X


STUDIO UNIVERSAL

09.15 OTRO CHANCE PARA AMAR

11.00 CREO QUE SÍ

12.50 LAS MIL CARAS DE ALICIA

14.35 BLACKWOOD

16.20 EL GEMELO

18.00 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN

20.00 LA MALDICIÓN

22.10 CEMENTERIO DE ANIMALES 2

24.10 CON EL DIABLO ADENTRO

01.50 LA MALDICIÓN

03.45 CEMENTERIO DE ANIMALES 2


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 IT TAKES A KILLER

09.30 MACGYVER

10.20 MACGYVER

11.15 MACGYVER

12.10 VECINOS INVASORES

13.50 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES

15.50 KUNG FU PANDA

17.35 KUNG FU PANDA 2

19.20 GATO CON BOTAS

21.00 SHREK TERCERO

22.55 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

24.45 SHREK TERCERO

02.40 LLUVIA DE HAMBURGUESAS


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+HOY, A LAS 20,LA ESPEA Nº 1, PRESENTARÁ EL ENSAMBLE DE CUERDAS GENNERO, EN UN HOMENAJE A CHARLY GARCÍA Y LUIS ALBERTO SPINETTA. ARTISTAS INVITADOS: ENRIQUE MARQUETI, NACHO SÁNCHEZ, CAROLINA HAICK, FACUNDO MOYA, GABY FERREYRA,YVÁN HERRERA, MIGUI CÁCERES Y PABLO SÁNCHEZ.


FÓRUM (PERÚ 510)

+DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS 16.30, SE REALIZARÁ EL TÉ BINGO SOLIDARIO

+ MODA SHOW, EN EL MARCO DEL 5º ENCUENTRO ANUAL DE LA FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA MAIDANA.


OLÍMPICO DE LA BANDA

+SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.


MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

+JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. SE PRESENTARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y WISHKY VACILÓN, CON ENTRADA GRATUITA.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

29/07 -12:40 (Cast) 14:45 (Cast) 16:55

(Cast) 19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

29/07 - 01/08 - 21:30 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años) 29/07 -12:30

(Cast) 15:10 (Cast) 17:45(Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

29/07 - 01/08 20:20 (Subt)

MAMMA MÍA , VAMOS

OTRA VEZ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

29/07 - 01/08 -22:30 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

29/07 -12:20 (Cast) 14:25 (Cast) 16:30

(Cast) 18:35 (Cast) 20:40 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

29/07 -01/08 -22:45 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACION (ATP)

29/07 -13:00 (Cast) 14:50 (Cast)

16:40 (Cast) 18:30 (Cast) 20:20 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

29/07 -01/08 -22:10 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

29/07 -12:15 (Cast) 14:40 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

29/07 AL 01/08 - 17:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

29/07 -01/08- 19:35 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

29/07 -01/08 -22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

JÓVENES TITANES 2D ATP

CASTELLANO 2D 16.10-

(Jueves a domingo)

CASTELLANO 2D 18.10-20.10-

HOTEL TRANSYLVANIA

3 ATP CASTELLANO 2D 15.00 -

(JUEVES A DOMINGO)

CASTELLANO 2D 17.20 - 20.30

RASCACIELOS. RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22.40

MISIÓN IMPOSIBLE APTA

13 AÑOS CASTELLANO 2D 22.20 Y

CASTELLANO 3D 19.30

LOS INCREÍBLES 2 ATP

CASTELLANO 2D 15.20 (JUEVES A

DOMINGO) CASTELLANO 2D 17.50.

JURASSIC WORLD. EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.00

 
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