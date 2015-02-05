CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Julio de 2018
Por El Liberal
29/07/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 KALLY’S MASHUP
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CINE. LOS 4 FANTÁSTICOS
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. LOS 4 FANTÁSTICOS (CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 POR EL MUNDO
00.00 CHICAS DE VIAJE
00.30 COMEDY CENTRAL STAND UP
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
CANAL 7
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 EQUILIBRIOS: PARQUES NACIONALES
18.00 URBANAMENTE
19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 EL PODIO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (F) ALTE. BROWN VS. CNEL. BORGES
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA VS. GÜEMES
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE – NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
22.00 SOLO FÚTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.05 EL PLANETA DEL TESORO
07.53 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN
08.22 PARQUE JURÁSICO
10.50 CARS
12.56 PEQUEÑOS AVIADORES
14.53 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
17.26 CARS
19.34 PARQUE JURÁSICO
22.00 VACACIONES
23.54 PRIMICIA MORTAL
TCM
07.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.03 LA NIÑERA
08.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.33 LA NIÑERA
11.23 LÍMITE VERTICAL
13.36 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
15.39 DAÑO COLATERAL
17.40 CORAZÓN DE CABALLERO
20.03 RÁPIDA Y MORTAL
22.00 ARMA MORTAL
TNT
06.00 EL CADÁVER DE LA NOVIA
07.17 HOMBRES DE NEGRO 3
09.03 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
11.19 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA
13.05 ¿QUÉ PASÓ AYER?
14.57 LA ENTREGA INMEDIATA
16.33 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
19.26 UN SUEÑO POSIBLE
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
00.19 AMERICAN PIE PRESENTA. LA CASA BETA
01.49 PROYECTO X
STUDIO UNIVERSAL
09.15 OTRO CHANCE PARA AMAR
11.00 CREO QUE SÍ
12.50 LAS MIL CARAS DE ALICIA
14.35 BLACKWOOD
16.20 EL GEMELO
18.00 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN
20.00 LA MALDICIÓN
22.10 CEMENTERIO DE ANIMALES 2
24.10 CON EL DIABLO ADENTRO
01.50 LA MALDICIÓN
03.45 CEMENTERIO DE ANIMALES 2
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 IT TAKES A KILLER
09.30 MACGYVER
10.20 MACGYVER
11.15 MACGYVER
12.10 VECINOS INVASORES
13.50 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
15.50 KUNG FU PANDA
17.35 KUNG FU PANDA 2
19.20 GATO CON BOTAS
21.00 SHREK TERCERO
22.55 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
24.45 SHREK TERCERO
02.40 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+HOY, A LAS 20,LA ESPEA Nº 1, PRESENTARÁ EL ENSAMBLE DE CUERDAS GENNERO, EN UN HOMENAJE A CHARLY GARCÍA Y LUIS ALBERTO SPINETTA. ARTISTAS INVITADOS: ENRIQUE MARQUETI, NACHO SÁNCHEZ, CAROLINA HAICK, FACUNDO MOYA, GABY FERREYRA,YVÁN HERRERA, MIGUI CÁCERES Y PABLO SÁNCHEZ.
FÓRUM (PERÚ 510)
+DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS 16.30, SE REALIZARÁ EL TÉ BINGO SOLIDARIO
+ MODA SHOW, EN EL MARCO DEL 5º ENCUENTRO ANUAL DE LA FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA MAIDANA.
OLÍMPICO DE LA BANDA
+SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
+JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. SE PRESENTARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y WISHKY VACILÓN, CON ENTRADA GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
29/07 -12:40 (Cast) 14:45 (Cast) 16:55
(Cast) 19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
29/07 - 01/08 - 21:30 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años) 29/07 -12:30
(Cast) 15:10 (Cast) 17:45(Cast)
RASCACIELOS (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
29/07 - 01/08 20:20 (Subt)
MAMMA MÍA , VAMOS
OTRA VEZ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
29/07 - 01/08 -22:30 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
29/07 -12:20 (Cast) 14:25 (Cast) 16:30
(Cast) 18:35 (Cast) 20:40 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
29/07 -01/08 -22:45 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACION (ATP)
29/07 -13:00 (Cast) 14:50 (Cast)
16:40 (Cast) 18:30 (Cast) 20:20 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
29/07 -01/08 -22:10 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
29/07 -12:15 (Cast) 14:40 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
29/07 AL 01/08 - 17:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
29/07 -01/08- 19:35 (Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
29/07 -01/08 -22:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
JÓVENES TITANES 2D ATP
CASTELLANO 2D 16.10-
(Jueves a domingo)
CASTELLANO 2D 18.10-20.10-
HOTEL TRANSYLVANIA
3 ATP CASTELLANO 2D 15.00 -
(JUEVES A DOMINGO)
CASTELLANO 2D 17.20 - 20.30
RASCACIELOS. RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 22.40
MISIÓN IMPOSIBLE APTA
13 AÑOS CASTELLANO 2D 22.20 Y
CASTELLANO 3D 19.30
LOS INCREÍBLES 2 ATP
CASTELLANO 2D 15.20 (JUEVES A
DOMINGO) CASTELLANO 2D 17.50.
JURASSIC WORLD. EL
REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22.00