Antologia “Salí Dulce. Poetas de Santiago del Estero y Tucumán”

29/07/2018 -

We accept him one of us one of us

(Natalí Etchudez)

Me hago uñas de plastilina roja

para tocarte la espalda

pinto con plasticola tus manos

y quitamos juntos la capa seca

las colgamos bajo el sol

a lado de las otras

que venimos guardando

para hacer mi pollera.

Vos querés que la use el día del cumple de Soraya

mi amiga,

la colorada,

que odia tus cuentos

y te cuenta sus odios.

Elegiste el rimel azul

y el lápiz fuccia para tu boca.

Me pedís por favor que te pinte ese día

y haces una escena rogándome

tirado en el piso,

aunque sabes que no aguanto las ganas

de ver la cara de Soraya

cuando entremos de la mano.

Me miras los dedos del pie

y le pones nombre de canciones

a cada uno.

Juras sobre un libro de Coelho (?)

que siempre los vas a escuchar.

Yo te hago una escena de Eva Green

en The Dreamers,

y aunque sabes que no tengo sus tetas

te morís de amor

porque en el Mayo Francés

dejo a mi hermano,

tiro la molotov

y me quedo con vos

para besarte las pestañas

y la boca fuccia

en todos los cumpleaños.

Leones

(Julián Miana)

Leones furiosos comieron el cuerpo de Benavídez en la

pradera de la salida de la ciudad

Benavidez estaba parado mirando su reloj

llegaba tarde a la cita con su hija

cuarenta años tarde a una cena temprana

comida que estaría fría

llegasen a la hora que llegasen

mostacholes con una salsa ligera sin ajo

con pimientos cortados grades

cebollas sin cocinar del todo

una cena fría llegasen a la hora que llegasen

una cena con una demora de cuarenta años

Benavídez yace bien vestido

smoking y moño

cubierto de sangre y sin un pedazo

donde debería estar su pulmón derecho

las garras de los leones escarban entre la piel

rompen los tejidos

cinta y trincheta para abrir la caja

de órganos de este tipo

que verá como su hija

espera en la puerta de un restaurant mal iluminado

vestida de fiesta

tableada y de color plateado

mira su reloj y piensa en que son más de cuarenta años

cuarenta años y una cena sin Benavídez

un vaso para el vino

atrás perderé l’amore

un mozo descuidado para la hija de Benavídez

un plato frío de mostacholes con una salsa ligera

setenta llamadas perdidas

un perro aúlla en el barrio de los pobres mafiosos.

Poema sobre un poema que escribiré cuando pueda

(Claudio Rojo Cesca)

Algún día escribiré un poema sobre mi padre.

Se llamará: “todo lo que quise decir sobre mi padre

y nunca me atreví a decir en castellano”.

Será un título irónico, porque

nunca he hablado de él en otro idioma.

Y lo leeré en voz baja, antes de mostrárselo

a otra persona

porque me avergonzaré de las palabras emotivas.

Pero de verdad no importará

la vergüenza

y sus versos dirán todas las cosas que este poema podría decir

y no dice.

Porque todavía es muy pronto

y el calor de la pérdida sobrevive

en su verano.

Y yo sé

que no he transpirado lo suficiente

para desempañar esos versos.

Pero ese otoño está ahí

esperándome

y las hojas que encubren mis huesos

se caerán de una vez

con el ventarrón

y veré el árbol

y ustedes verán el árbol

y el poema será como un parpadeo

que vestirá de nuevo la madera

luego de revelarla.

Y estaré cómodo con eso.

Y no volveré a mentirme sobre lo importante que es

crecer y escribir poemas

o crecer y escribir cuentos

o crecer y escribir lo que sea.

Y quizá entonces

por fin recuerde que he nacido

dentro de un cuerpo humano

y salga a trotar

tres veces por semana.