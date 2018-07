Abuelos 2018 | Cada vez más “papás” de sus nietos

29/07/2018 -

Siempre sentí un gran amor por mis hijos, los amé desde antes que nacieran, pero cuando pensé que ya no se podía sentir más amor por otro ser, apareció mi nieta… y todo se transformó de nuevo, no sé explicar de dónde salen, pero lo cierto es que surgen un sentimiento y una capacidad de entregarte que no sabías que tenías…”

Son las palabras de Jorge Salegas, 57 años, 5 hijos y una nieta. Es una voz que resume una diversidad de opiniones recogidas por EL LIBERAL esta semana. Todos apuntan a una “capacidad de entrega” que significa “una responsabilidad nueva” que la enorme mayoría acepta con alegría, pero también con agradecimiento.

Y es que los abuelos de la actualidad tienen componentes distintos a los de finales de los 1900. Hoy, tenemos abuelos más jóvenes y cada vez más convertido en verdaderos “padres” de sus nietos. Las madres y los padres jóvenes salen a trabajar (igual que antes), pero en vez de que los chicos queden al cuidado de una niñera, el hecho de que los abuelos sean más jóvenes que aquellos de los años años 90, posibilita que se conviertan en piezas clave para los primeros añitos de sus nietos.

Sin embargo se da asimismo que cuando el nieto tiene ya edad emancipadora, el abuelo y la abuela son “los únicos” que los comprenden y los saben encaminar. Toda regla tiene sus excepciones, pero por ahí se encaminan las tendencias de hoy en día. Veamos algunas opiniones más.

“Ser abuela es una responsabilidad y una alegría muy lindas… con los hijos era distinto, yo sentía que tenía que cuidarlos, pero también tenía que ponerles límites; hoy los nietos nos compran… pero los cuidamos y estamos más pendientes de ellos que lo que estuvimos de nuestros hijos, porque los padres salen a trabajar y nosotros queremos que sean buenas personas, les enseñamos más sobre los valores de la vida. Siento que tenemos que ser los pilarcitos donde nuestros hijos se apoyen para encaminar a los chicos”, dice Ana María Frías, 62 años y 9 nietos. “Todo eso se logra marcando presencia, dándoles amor y acompañando a toda la familia”.

Daniel Gerez, 54 años, y cuatro nietos aclara: “Tenemos todos los días problemas que muchas veces nos superan. Yo todavía trabajo y no siempre las cosas van bien. Sin embargo me cambia la cara cuando me toca estar con mis nietos. Para mí es una tarea sacrificada porque debo sacar tiempo de donde no tengo. Muchas veces termino cansado, pero también agradecido porque ellos después les dicen a mis hijos que aprenden mucho conmigo”.

Este punto es importante porque no siempre se da la idílica situación de abuelos full time para sus nietos, aunque sí se verifica que el poco tiempo compartido es la misma preocupación por contenerlos y por formarlos con valores familiares.

Susana y Hugo –sus nietas se llaman Victoria, Anna Paula y Maité-, cuentan: “En nuestro caso, tenemos la dicha de disfrutarlas a diario y llenan nuestro hogar con su presencia, al punto de que cuando llega el momento de volver a sus casas, se siente un vacío y un silencio enorme.

Llegan momentos en los que sin darnos cuenta nos encontramos jugando, tirados en el piso, prendidos al televisor mirando dibujos animados y eso no tiene precio ni explicación. Sólo se vive y se disfruta a cada momento”. Y complementan: “Nuestras nietas han llegado para darnos la posibilidad de disfrutar de “nuevos hijos” de una manera más madura, con más experiencia. Es algo inexplicable lo que se siente, porque son muchos sentimientos que se despiertan a la vez. Uno siempre dice que el amor por un hijo no tiene comparación, pero el amor por un nieto se le asemeja muchísimo. Además, con ellos nos podemos dar permiso para malcriarlos, dejando de lado algunos límites, por el solo hecho de ser nuestros nietos. Sólo los abuelos podemos entendernos, porque creo que todos lo hacemos en menor o mayor medida”.