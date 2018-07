Los nietos “llenan” de energía a los “abus”

29/07/2018 -

Thelma y Alberto tienen tres nietos (Oriana 13, Morena 8 y Fabrizzio, 6 años) y disfrutan a pleno del rol de abuelos. “Es como tener otra vez a tus hijos, pero en pequeños. Es volver a ser padres. Son tu responsabilidad, pero saber que están sus padres para ponerles los límites y a nosotros sólo nos queda malcriarlos desde el buen sentido de la palabra, acompañarlos, darles con los gustos, aconsejarlos. Los amamos. Ponen luz a nuestras vidas”, dijo Alberto.

Por su parte Thelma expresó que el de los abuelos “es un amor más libre, porque son ‘nuestros’, pero desde otro lugar. Con los hijos nosotros tenemos la obligación de formarlos y educarlos, que también la tenemos con nuestros nietos, pero sabemos que para eso están sus padres, así que nosotros podemos complementar con mucho amor”.

Alberto por su parte contó que “ellos llegaron a nuestras vidas para completarla. Nos llenan de energía y hacemos cosas que con nuestros hijos no podríamos hacer por la edad. Juego a la pelota sin pensar que a la noche me dolerá la rodilla o me pongo a correr sin acordarme de los achaques de la edad”.

“Como la responsabilidad es distinta sólo tenemos que disfrutarlos. Como no los podemos tener todos los días, el momento que están con nosotros lo aprovechamos a full. Los nietos te cambian la vida”, expresó Thelma.

Thelma y Alberto sostiene que “con un hijo tenemos la responsabilidad de educarlos, de trabajar para darles lo mejor, pero con los nietos como de esa parte ya se encargan sus padres, solo nos queda la parte de amor y de malcriarlos”.

“A ellos se les perdona todo porque son pequeños, y se les da con los gusto por las mismas razones. Cuando mis hijos eran pequeños la vida era otra y las preocupaciones también. Ahora ellos son grandes, nuestra situación cambió, entonces podemos darles con los gustos” reveló la abuela.

“Mis nietos no me quitan libertad, al contrario puedo hacer con ellos lo que quizás por falta de tiempo no hice con mis hijos”, indicó Alberto al finalizar.