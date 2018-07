Testimonio de Heidi Rótulo de Arnedo

29/07/2018 -

Ser abuela es algo elocuente y entrañable. Mis nietos, junto con mis hijos son lo mejor que me sucedió en mi vida porque son la ascendencia sagrada del árbol genealógico, el orgullo de la sangre, el espíritu de la fuerza de unión y por sobre todo el amor hecho carne.

Desde que era chica siempre sostuve que deseaba tener muchos hijos y así fue: tengo 7 hijos varones y 33 nietos y 11 bisnietos y son la mayor riqueza y la mayor herencia de mi vida.

La vida me cambió con la llegada de mi primera nieta porque mi último hijo tenía dos meses así que no pude ser una abuela muy dedicada, pero de alguna manera pude disponer de tiempo y compartir con todos mis nietos que siguieron naciendo. Cuando un nieto me dice “Te amo, abuela” es como tocar el cielo con las manos, es algo tan entrañable, tan emotivo, que huelgan las palabras.

Pero si bien me enternecen nunca fui permisiva en lo que no debía, son tantos que aprendí a ponerles los límites correctos y es así como estoy orgullosa de mis nietos mayores porque entendieron que hay que ser respetuoso de las reglas, aun habiendo mucho amor. Pero tengo que confesar que a mis últimos nietos que son chiquitos los malcrío porque realmente me desborda la ternura y al verlos tan pequeños pienso en que es una celebración poder mimarlos.

Los nietos son una bendición para mí, son, la continuación de mis hijos y disfrutarlos es maravilloso. Agradezco a Dios tener esta enorme familia que me acompaña todos los días de mi vida con amor y con esmero.