FÚNEBRES | 29 de Julio de 2018

29/07/2018 -

FALLECIMIENTOS

Hugo Gregorio Arias (La Banda)

Miguel Ángel Córdoba

Luis Ángel Rodríguez

Florencia Micaela Gutiérrez

Mercedes Rodríguez

Aurelio Fernández Marin

Eve Sylvia Carrizo

Silvia Magdalena Artayer

Delfa Otilia Paz (Fernández)

Leocadio Albarracín

José Alberto Penidez (La Banda)

Néstor Hernández (La Banda)

Juana Isabel López

Gerónimo Manaquin (La Banda)

Exequiel Nestel Vélix (La Banda)

Sepelios Participaciones

ACOSTA, HÉCTOR CARLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. María Angélica Iturre y sus hijas participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan pronto consuelo a su familia.

ALBARRACÍN, LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Sus hermanas Marta Dora y Delicia Albarracín, su hermano político Eber Brandán, sus sobrinos Mario, Ana, Hugo Dominguez, Cesar, Liliana, Ever, Rosa y Rolando Brandán y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALBARRACÍN, LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su sobrina Rosa Brandán, su esposo Sebastián, sus hijos Sergio, Gisela y Diego Sabater participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALBARRACÍN, LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas" participan con dolor el fallecimiento del padre de la docente Alejandra Albarracín. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

ALBARRACÍN, LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Amigas de su esposa Lucy: Susana, Esther, Marina y Valle participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALBARRACÍN, LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Personal docente y de maestranza del Jardín Nº 37 "Gotitas de lluvia" participan con dolor el fallecimiento del padre de la docente Lucy Albarracín.

ALBARRACÍN, LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Erica Urquiza participa con dolor su fallecimiento.

ALBARRACÍN, LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Hilton Lo Bruno y flia. participan con dolor su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. José Sarquiz, Mabel Herrera de Sarquiz, José Alberto Sarquiz (h) y Viviana Sarquiz participan su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. CDR. Sarquiz Miguel, su esposa Cristina Hadla y sus hijos Andrea, Germán y María Eugenia participan su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Participan de su fallecimiento la empresa Mijovi SRL.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Participan de su fallecimiento la empresa Safico SA.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Marcelo Hanne, Roxana Bonahora y sus hijos Maximiliano y Nahiara participan su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Roberto Baraldo y familia, Viviana Sarquiz y Marcos Salvatierra Sarquiz participan su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo)(q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Rola Ruiz y Tere participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. "Gordo querido descansa en paz". Sus amigos Juan Pablo Suárez y Sandra Wede participan su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. María Luisa Tula (a), María Eugenia Tula, Marta Alicia Tula (a); María Elena Ledesma (Negrita) y sus respectivas familias participan con pena su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. María Rosa Rímini de Avendaño y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia Arce Garma en este momento dificil. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. José Vicente López Pizzorno y Susana Falcione Pereda, sus hijas Susanita, María Dolores (a); y María del Carmen con sus respectivas familias; Dolores Pereda de Falcione participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia en estos momentos de dolor.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Chiqui, Gringo Bravo de Zamora y Lisandro del Campo participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Maitiz Montiel, Hugo Camiletti y sus hijos Matías, Nicolás y Joaquín con sus respectivas flias. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Marta de Llapur, hijos y nietos acompañan a la familia Arce Garma con profundo sentir por el fallecimiento de Eduardo y piden oraciones para él y su familia.

ARTAYER, SILVIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Sus hijos Bettina, Sandra y Eduardo, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz, Cob. Iosep .SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

ARTAYER, SILVIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. José Agüero, Gilda Visgarra y Luciana Agüero participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARTAYER, SILVIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Tu nieta del corazón Luciana Agüero participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ARTAYER, SILVIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su cuñada Pila Alegre de Cheeín e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARTAYER, SILVIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Amigas de su hija Sandra: Carmen Castillo, Alejandra Maldonado, Ana Gómez, Ana Gilez, Patricia Bellido, Vivi Marconi, Silvia Tiberti, Eva Figueroa y Marcela Aliende participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARTAYER, SILVIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. José Elías participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Sandra y demás familiares en estos momentos de dolor.

ARTAYER, SILVIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. "Quédate en mi memoria y mis recuerdos; quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte". Tus amigas de siempre "La Logia": Pitu, Adriana, Eugenia, Lucrecia y Belén participan con dolor su fallecimiento.

ARTAYER, SILVIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Amigas queridas es un momento inconsolable la pérdida de una madre. El amor, el cariño, las enseñanzas y su ejemplo están en sus corazones. Son las mujeres de hoy porque su semilla está en ustedes. Ella estará siempre a su lado, es su guía, su faro, su consuelo, su ayuda eterna. Acompañan a Bettina y Sandra, su amiga Eugenia Dorado y familia.

CARRIZO, EVE SYLVIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su esposo César Sequeira, sus hijos Pamela y Sergio Sequeira, sus madre Blanca Luna y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz. Cob, Hamburgo C.I.A DE SEGUROS .SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787 .

CÓRDOBA,MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Sus hermanos: Toto, Orlando, Calula y Mirtha, hnos. pol. y sobrinos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Zanjón. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERNÁNDEZ MARÍN, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Sus hijos Raquel y Andrés, hijo politico Ruben Cellucci, nietos Nicolas, Pablo y Lucca Cellucci y Fabio y Valentina Fernandez, su hno. José Fernandez y Marta Ruiz y flia, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. EMPRESA SANTIAGO.

GUTIÉRREZ, FLORENCIA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Sus padres Nilda Rifarachi y Juan C. Gutierrez, sus hnos. sobrinos, sus compañeros de trabajo, oficiales, suboficiales y gendarmes del Centro Educativo de Perfecc. Específico Sgo. del Estero de Gendarmería Nacional participan su fallecimiento. Sus restos fueron trasladados para su inhumación en San Ramón de la Nueva Orán, Salta. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ, JUANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Sus hijos Gabriela, Lorena, Claudia, Andrés, María José, Romina y Irma, h. pol. nietos, bisnietos, su padre Juan Carlos, hermanos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 14:00 hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787 .

RODRÍGUEZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su esposa Susana Tevez, sus hijos Pablo, David, Javier y Erik, sus hijas políticas, nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

RODRÍGUEZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Sus vecinos y amigos del Bº Vinalar participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su cuñado Cesar Tevez, su esposa Adela, hijos Ricardo, Cesar y sus familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Sus hijos Clara, Lidia, Piru, Bebi, Mabel y Elsa, hijos políticos Lalo, Guigui, Orlando, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

RODRÍGUEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su prima María Filomena Argañaraz, sus sobrinos Lucho, Coca y Sandra participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su sobrina Elsa Rosa Argañaraz, sus hijos Gastón y Fedra Gay, Brisa y Belén Argañaraz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARIAS, HUGO GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Sus hijos, Betty, Marcela, Daniel y Sonia, nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

HERNÁNDEZ, NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su esposa Nini, sus hija Mirian, sus nietos, Alejandro, Natalia y Noelia, nietos pol, Cristian, Sergio, Aaron, bisnieta y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

MANAQUIN, GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su esposa Reina Quiroga, su hijo René h. pol Verónica, su madre Mercedes, nietos, bisnietos y demás famil. part. su fallec. Sus restosm serán inhumados 16 hs en cementerio La Misericordia. Casa de duelo Gregoria I. Alcorta Bº Indep. LB. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PENIDEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su esposa: Audelina, sus hijas: María Josefina y María Rosalía, sus nietos: Hernán, Emmanuel, Octavio, Inaki, Maia e Iker, part. su fallec., sus restos serán velados hasta hoy a las 10 en Sala Velatoria de Irigoyen y Garay. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PENIDEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su esposa Audelina Iturre, sus hijas María Josefina Penidez, María Rosalía Penidez, nietos Hernán Sández Penidez, Emmanuel Sández Penidez, Octavio Escalada Penidez, Maia Carolina Escalada Penidez, Iñaki Gómez Penidez, Iker Gómez Penidez, su hijo político Julian Gómez participan con dolor su fallecimiento.

PENIDEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. "Fuiste un buen esposo, padre ejemplar, honesto y abuelo adorado. Te vamos a extrañar". Su hija María Josefina Penidez, sus nietos Hernán y Emanuel Sandez Penidez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Garay e Irigoyen.

PENIDEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. "Fuiste un buen esposo, padre ejemplar, honesto y abuelo adorado. Te vamos a extrañar". Su hija María Rosalía Penidez, su hijo político Julian Gomez, sus nietos Iñaki e Iker Gomez Penidez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Garay e Irigoyen.

PENIDEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Fuimos grandes y buenos amigos, pero un día decidiste partir al Reino Celestial. Pablo Mansilla y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PENIDEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal, sus hijos María Josefina y Leandro Anabalón participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor por la cristina resignación de su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

POLIDO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, Jorge Luis, José Ricardo y Susana Edith participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por pronta recuperación a su esposa, hijos y nietos.

POLIDO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Su amigo Raúl Irurzún, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

POLIDO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Lic. Ivonne Fringes y sus hijos Ivana, Tania y Bernardo Irurzun, participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

POLIDO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Dra. Tania Irurzun y flia, participa su fallecimiento. Abraza a su familia y pide oraciones en su memoria.

POLIDO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Rosa Feres de Cisneros y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

POLIDO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Raúl Cisneros y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

POLIDO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Sus familiares políticos Elsa Zanoni de Trucco, sus hijos Ernesto y Graciela, Elena y Gilson, Elsa y Osvaldo, Ricardo y Silvia, Daniel y Magalí y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Edgardo y Daniela con el cariño de siempre y elevan una oración en su memoria.

VÉLIZ, EXEQUIEL NESTEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su esposa Nélida Teresa Frías, sus hijos Angel, Simón, Celestino, Mabel, Susana, Reyna,Felix, Rosa y Rolando, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallec. y sus restos serán inhum,. en el cement. de Chaupi Pozo. Casa de duelo Paraje Los Gómez, dpto Banda. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GÓMEZ VDA DE LUNA, ELBA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Sus hijos Pedro, Chacho, Horacio, Karina, hija política Mabel, nietos: Pedrito, Andrea, Luis Gabriel, Belén, Ámbar, Antonela y Álvaro participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos al cementerio de Capilla del Monte (Córdoba). Las Termas.

IÑÍGUEZ, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada y te reciba a su lado en paz". Farmacia Ávila de Graciela Ávila, sus hermanos Pepe y Mariano y su personal acompañan a nuestra colaboradora Liliana Iñiguez, ante la pérdida de su hermano Musi y le damos las condolencias a su esposa Estela, sus hijos Yessica, Julio y a toda la familia y rogando a Dios que les dé pronta resignación y consuelo. Las Termas.

IÑÍGUEZ, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Hugo Ávila y familia y personal de Farmacia Ávila II participan con dolor el fallecimiento de Musi y acompañan en este momento de dolor a querida Liliana y flia. Rogando por su eterno descanso. Las Termas.

LAPLANA, ARMANDO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Propietarios y personal de Corralón Mukdise participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

LAPLANA, ARMANDO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Arq. Miguel Roberto Mukdise y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

LAPLANA, ARMANDO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sebastián Layús Paz, su esposa e hija, Irma Paz, Melania e hijo participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su estimado amigo Julito y ruegan a Dios les de resignación a toda la familias. Las Termas.

PAZ, DELFA ATILIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Su hija Bau Maria Elena, h pol. Bachi Paz, sus nietos Emiliano, Tania, Milagros, Geremías, Dante, Exequiel, bisnietos, Mael, Natacha, Abril y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Cristo Redentor de Fernández, cob. Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

PAZ, DELFA ATILIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. "Después de tanto sufrimiento descansa en paz querida hermana". Carmen Haydée Paz Vda. de Leguizamón, sus hijas Cristian Leguizamón y flia,, Inés Leguizamón y flia, participan su fallecimiento. Ruegan al Señor de la Divina Misericoria y a la Virgen María la acompañen a la casa del Padre y le den felicidad eterna.

Invitación a Misa

QUINTERO, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Cuchi ya pasó un año ... pero el tiempo no pasa para nosotros. Siempre estás presente en nuestros corazones. Los recuerdos lindos que pasamos juntos. Esposa, hijos y nietos invitan a familiares y amigos a la misa a realizarse hoy 20 hs en parroquia La Inmaculada.

TÉVEZ, NATALIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/08|. Querida hija, hoy hace diez años que estás junto a nuestro Padre Dios, diez años que no estás fisicamente con nosotros, pero tu recuerdo, estará siempre presente en todos los que te amamos y te recuedan con mucho amor, eres nuestro ángel que nos proteje y nos da fortaleza en los momentos dificiles a veces nos toca vivir. Descansa en paz hija mía. Tus papás invitan a sus familiares y amigoas a la misa que se celebrará en la parroquia María Auxiliadora (LItuania y Japón) hoy a las 20 hs.

ANRRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA EVELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Hoy me voy ... déjenme ir ... tengo muchas cosas que hacer y ver, no se aten a mí, con sus lágrimas por los hermosos años que vivimos juntos, demos gracias a Dios. La vida sigue adelante ... no estaré lejos ... Si me necesitan ... piensen en mí ... que en ustedes estaré ... aunque ya no me miren ... aunque no me pueden tocar yo estaré cerca y sentirán mi amor en sus corazones". Cuando tengan que viajar por este camino ... yo los recibiré con una sonrisa y ya jamás nos separaremos...". Su esposo Luis Olguin, sus hijos Verónica, José Luis y Ariel Olguin, sus hijas Uilma y Fernanda y sus amados nietos invitan a la misa al cumplirse un año de su partida al reino delestial que se llevará a cabo en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús de La Banda a las 19.30 hs.

GONZÁLEZ, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/03|. Que desde el cielo brilles eternamente como un ángel. Vivirás siempre en nuestros corazones. Sus familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey.

RODRÍGUEZ, CESAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/03|. Hoy hace 15 años que partiste al Reino de Dios, hoy como todos los días te recordamos y extrañamos. Vivirás siempre en nuestros corazones. Sus hijos , nietos y amigos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey.

BLÁZQUEZ, LORENZO - BRUÉ DE BLÁZQUEZ, MARÍA (q.e.p.d.) Fallecieron el 7/7/02 - 28/7/13|. "De ustedes recibimos las lecciones de vida más importantes, todo lo que un hijo debe aprender, fueron y serán nuestra guía y nuestra luz, nos abrieron los ojos a la vida desde muy niños. Nosotros, sus hijos siempre agradecidos. Ha pasado el tiempo y están siempre latente en nosotros el recuerdo vivo de cuando estuvieron en este mundo, siempre hicieron de la vida la humildad y la grandeza de las cosas simples. Queridos padres, vivirán eternamente en nuestros corazones". Sus hijos Rubén, Mabel, Omar y Víctor Hugo; hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Isidro Labrador de Forres, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos.

GARCÍA, LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Su esposa Tere, hijo, hijos políticos y nietos agradecen a todas las personas que no hicieron llegar sus condolencias y acompañaron en tan difícil momento e invita a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 en la parroquia nuestra Señora del Rosario al cumplirse quince días de su fallecimiento para rogar por su eterno descanso.

Recordatorios

GARZÓN, ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/18|. Tu nunca morirás en nuestros corazones, eres eterno por lo que nos enseñaste en vida. Ernesto, Teresita Virginia, Fernanda y Pablo, rogamos oraciones en su memoria, a cuatro meses de su partida a la Casa del Señor. Brille para él la luz que no tiene fin.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.d) Falleció el 29/7/17|. Querida Piruca, hace un año que nos dejaste físicamente, pero cada día sentimos tu presencia espiritual en nuestras vidas. Los mejores recuerdos vividos a tu lado los guardamos en nuestros corazones. Ernesto, Teresita, Virginia,