Old Lions y Lawn Tennis definen el torneo en la final

Fotos CHANCE. Las chicas de los "Viejos Leones" pueden festejar si vencen hoy a Central Córdoba en un duro juego

29/07/2018 -

Los equipos santiagueños de hockey de damas y caballeros de Old Lions y los varones del Lawn Tennis, alcanzaron ayer la instancia final del Campeonato Regional de Hockey B de Mayores, que se desarrolla en la "Madre de Ciudades", luego de ganar sus respectivos compromisos de semis.

En damas, Old lions 3, Cardenales 0, y se verá con Central Córdoba en la final. En varones ganaron Old Lions y Lawn Tennis sus juegos por lo que se enfrentarán en la final.

Estos son los resultados de ayer en damas, Huirapuca (Tuc.) 5, SEHC (Sgo.), 2; Tigre Rugby Club 3, Social Hockey 1; Central Córdoba (Tuc.) 1, Club Los Cachorros 0. En tanto que el programa final para hoy arrancará a las 8.30 con el choque entre Ante SECH y Social Hockey: 10.10, Huirapuca vs. Tigre Rugby Club; 11.50, Cardenales vs. Club Los Cachorros; y la final, a las 15.10, Old Lions ante Central Córdoba.

En varones se dieron estos resultados: Club Sportivo Villa Cubas 3, C.A Unión 2; Casa de Docente 3, Caer 0; Lugus 1, Unca 2; Social Hockey 2, Moro 1; Old Lions 5, C.A. Unión 2; Casa del Docente 2, Club Sportivo Villa Cubas 2; Santiago Lawn Tennis Club 2, Unca 0; Social Hockey 3, Lugus 5. El programa: 8.30, Caer vs. Lugus; 10.10, C.A. Unión vs. Social Hockey; 11.50, Villa Cubas vs. Moro; 13.30, Casa del Docente Unca; 16.50, Old Lions vs. Lawn Tennis.