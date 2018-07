"Para nosotros este torneo es importante"

Fotos LOGRO. Gallardo dijo que River impuso su juego, en una clase de partidos en los que muchas veces hay roce y demasiados errores.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se mostró satisfecho por lo hecho ante Villa Dálmine y comenzó a palpitar el choque frente a La Academia, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2018: "Hicimos una buena logística de partidos".





"Sabíamos que iba a ser así. Es un equipo que estuvo a punto de ascender a Primera División y que venía preparándose para el torneo Nacional B, pero también para este partido. Fue muy intenso, sobre todo en los primeros 45 minutos. Después del segundo gol, ellos bajaron un poco y tratamos de manejar el partido más que otra cosa", dijo.

"Me voy conforme porque este partido nos sirve y mucho para lo que viene. No me iba a quedar con lo que hicimos el fin de semana pasado porque no era la realidad. Este fue un partido más real de lo que vamos a enfrentar, se jugó con mucha intensidad y mucha fricción", aseguró. Seguidamente, el "Muñeco" confesó: ‘Me voy muy satisfecho porque jugamos el partido, hay veces que el rival no te deja jugar ni que tengas esos tiempos y manejos para crear y tratar de desestabilizar el partido que jugamos. Eso está bueno que nos pase ahora porque lo que viene va a ser así: con muchísima fricción, intensidad y la cosa va a estar en los esfuerzos, en la voluntad y en la jerarquía", manifestó tras haber clasificado con La Banda a los octavos de final de la Copa Argentina 2018, pensando en lo que se viene: la Libertadores.





Y sobre la obsesión de todos los riverplatenses, Gallardo avisó: "Vamos a llegar bien al partido con Racing. Hicimos una buena logística de partidos, jugando amistosos y Copa Argentina que son encuentros que requieren preparación mental también. Este certamen siempre dio sorpresas y para nosotros es un torneo importante. Prepararnos para jugar estos partidos con una mentalidad como la que vamos a encontrar el día que enfrentemos a Racing es bueno", cerró.