Quimsa fue el mejor y festejó a lo grande

Fotos SHOW. La "Fusión" tuvo una jornada excelente y se consagró campeón de la cuarta parada, en un certamen que se desarrolló en la explanada del Fórum.

29/07/2018 -

Se desarrolló ayer con un rotundo éxito la cuarta parada del torneo 3x3 de la Liga Nacional que organiza la Asociación de Clubes y hubo festejo santiagueño. En la ocasión, la Asociación Atlética Quimsa fue el campeón tras ganarle en la final a Obras Sanitarias.

Este destacado evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Fórum y contó con la presencia de numerosos simpatizantes, dirigentes, niños y los protagonistas.

Los niños también tuvieron su espacio ya que también jugaron esta modalidad, participaron Quimsa, Independiente y Jorge Newbery.

Los primeros en salir a la cancha fueron La Unión y Obras por el Grupo B. El equipo de Núñez no tuvo problemas para vencer 21 a 11 al equipo formoseño, con el que había disputado la final en su casa dos fechas antes.

Luego, en un partido muy parejo por el Grupo A, Regatas hizo lo suyo para vencer a Olímpico por 21 a 20.

Del otro lado Obras era letal ante Ameghino (21-4) y se metía dereho en la final por cuarta vez consecutiva. Quimsa, con una muy buena tarea de Pagani, en el poste bajo, defendiendo y sobre todo atacando en el uno contra uno, derrotó a Regatas 17 a 13.

En el último juego del Grupo B, que ya no definía nada, Ameghino superó a La Unión por 19 a 9 y para cerrar el Grupo A y meterse en la final, Quimsa fue más que Olímpico y le ganó 20-

15, con otra gran tarea de Pagani.

La definición

En el partido definitorio se vio un alto nivel de juego, con jugadores jóvenes y de experiencia en la Liga Nacional.

Las leyendas Diego Ricci y Rubén Pikaluk sumaron minutos y vivieron una jornada inolvidable en los pisos del Fórum que finalmente quedó en manos de Quimsa por 20 a 19. La cita continúa hoy en La Banda, donde se jugará la quinta parada del campeonato. Habrá comida, música, sorteos, regalos sorpresa, juegos para los más pequenos y un stand con los productos oficiales de "Olímpico Shop".

Programación.

Grupo A: 11.20, Olímpico vs. Ameghino; 12.10, Quimsa vs. Ameghino; 12.50, Olímpico vs. Quimsa. Grupo B: 11, Regatas vs. La Unión; 11.40, Obras vs. La Unión; 12.30, Regatas vs. Obras.

Final: 13.15, ganador de Grupo A vs. ganador de Grupo B.