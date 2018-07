Con su esposa internada en Santiago, un vecino de Copo violó a sus dos hijastras

29/07/2018 -

Dos hermanitas de 6 y 13 años fueron ultrajadas sexualmente por el padrastro en Copo. El sujeto las emboscaba en el pozo de agua o ingresaba en sus camas por las noches hasta cuando su madre viajaba a la capital por problemas de salud.

Cada uno de los vejámenes fue documentado y edificada una investigación, próxima a ser elevada a juicio por el juez de Control y Garantías de la ciudad de Monte Quemado, Copo, José Luis Torrelio.

La investigación timoneada por el fiscal Gabriel Gómez, arrancó en el año 2014. La mujer del peón oriundo de Campo Gallo, Alberdi, formalizó una denuncia después que dos de sus hijos le confiaran que en su ausencia el padrastro las violaba y golpeaba.

Sobrevino la detención del sujeto, de 28 años, quien en principio negó los cargos, pero de a poco la ciencia fue delatándolo.

"La primera vez que me abusó fue en casa de los abuelos. Él se estaba por juntar con mi mami. Una noche llegó a la casa y fue a mi pieza. En la otra dormían mis hermanitos. En el oscuro, me tocó la espalda y me preguntó si era mi ‘ma’ y le dije que no. Se tiró sobre mí y lo empujé", relató la nena de 13 años. Igual, el sujeto la ultrajó sexualmente.

"De vacaciones fui a traer agua del pozo. Se apareció y me ha volteao (sic) en el piso".

El tercer ataque sexual fue cuando la adolescente cuidaba la casa de un tío.

"En una pieza dormía yo y mi hermana en la otra. La puerta no tenía llave ni candado. Entró y me sacó la ropa; lo empujé, pero igual me abuso", subrayó la víctima.

De acuerdo con los investigadores, la pesadilla se acentuaba en ausencia de la madre de las niñas. "Mi mami estaba en el Hospital de Santiago. Él nos abusó varias veces y nos decía que si contábamos nos iba a hacer sonar", resaltó la más pequeña.

Cuatro años después de estallar el escándalo, el personaje sigue privado de la libertad. Las víctimas hoy tienen 17 y 10 años. La Justicia está a un paso de enviarlo a juicio oral a su verdugo y que finalmente tres jueces definan su destino penal.