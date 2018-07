Glenn Close brilla con "The Wife"

29/07/2018 -

La actriz Glenn Close, nominada en seis ocasiones a los Oscar, parte como una de las favoritas a la estatuilla dorada por su papel en "The Wife (La esposa)", un drama que, en su opinión, "encaja de lleno en el movimiento "Me Too", y que se estrenará recién a mediados de agosto.

Tras 40 años de matrimonio, Joan y el escritor Joe Castleman (Close y Jonathan Pryce) aparentan ser el complemento perfecto el uno para el otro, pero una llamada informando a la pareja de que el hombre ha ganado el premio Nobel de Literatura es el detonante de una crisis por algo que viene afectando a la mujer desde hace tiempo.

"Recuerdo que el guión me llegó hace cuatro años a través de mi agente", explicó la venerada intérprete estadounidense en un encuentro con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe.

"Lo leí muy rápido y supe de inmediato que quería hacerlo. Fue algo instintivo para mí, aunque me adentraba en territorio nuevo. No tuve dudas al decir que sí, pero el personaje me suscitaba muchas preguntas", agregó.

En la trama se desvelan los sacrificios que tuvo que hacer la mujer, una aspirante a escritora, para sacar adelante la relación -que termina siendo realmente tóxica- y las decisiones que afectaron de forma profunda a la relación de la pareja con su propio hijo.

"Me intrigaba, por ejemplo, ¿por qué nunca lo dejó? Trabajé mucho con el director para conocer realmente la personalidad del personaje y saber a fondo qué les había ocurrido. Es una relación que evoluciona. Al principio, en su juventud, están locamente enamorados’, detalló la actriz.

"Y eso -continuó- la lleva a ella a aceptar situaciones que no son de su agrado. Pero creo que todos los que hemos estado casados conocemos de sobra los sacrificios que se hacen por la persona a la que quieres".

La cinta dirigida por el sueco Björn Runge cuenta con un guión de Jane Anderson basado en la novela de Meg Wolitzer.

En el filme, Joe es considerado uno de los grandes novelistas estadounidenses actuales, mientras que su esposa deposita todo su intelecto, encanto y diplomacia en asegurarse de que todo lo que rodea a su marido funcione a la perfección.

Sin entrar en detalles en el argumento, el equipo de la cinta asegura que ha sido "una coincidencia mágica" el hecho de que la película, tras haber estado a punto de ser estrenada el año pasado, llegue a la cartelera el 17 de agosto, con el fenómeno "Me Too" en plena efervescencia.

"La cinta encaja de lleno en el movimiento", afirmó Close.