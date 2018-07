Garnica: "Hay muchos santiagueños que no escuchan folclore"

Fotos Néstor Garnica se siente halagado de formar parte de los principales eventos folclóricos de la Argentina.

"Esta fiesta, si bien es para Santiago del Estero, los que menos van son los santiagueños. Hay mucha gente de otras provincias que vienen a ver lo que quizás a muchos santiagueños no les interesa, que es el folclore y la cultura santiagueña". Con esta frase, Néstor Garnica compartió su mirada sobre la movida folclórica en la provincia, que cada vez reúne a una mayor cantidad de turistas, lo cual lo pone igual de contento.

"De todas manera creo que sí hay santiagueños en las fiestas que armamos, no sé si hay una mayoría. No puedo hablar de números porque desconozco, pero hay muchos santiagueños que directamente ni escuchan folclore, ni les gusta el folclore y están en su derecho. Por suerte el santiagueño y, sobre todo, yo que ando en otras provincias nos sentimos beneficiados por el hecho de haber nacido en Santiago", señaló.

Y agregó: "A mí, desde muy chico me han inculcado la música folclórica santiagueña, principalmente. He grabado y he tocado con los más grandes de Santiago del Estero: Los Manseros, Horacio Banegas, Cuti y Roberto, Los Carabajal. Se puede decir que yo me he ido criando con esos músicos, como Juan Carlos Carabajal, que también me ha apoyado desde chicos. Los artistas santiagueños tenemos la gracia de decir que somos carteles principales en diferentes festivales del país. Me siento halagado con esto que es lo que uno ha ido buscado y lo va encontrando".

Néstor reconoció que cada vez encuentra en su Fiesta del Violinero a más público venido desde provincias como Tucumán, Catamarca, Chaco y otras tantas.

"Este año, la Marcha de los Bombos fue un nuevo éxito, con la presencia de turistas de distintos puntos de la Argentina, y eso se debe a la promoción que hacen el Indio Froilán y Tere Castronuovo, a lo largo del año, igual que Los Carabajal, que cada vez que tienen espacio en los medios nacionales invitan a sumarse a los festejos". De acuerdo con los comentarios de Garnica, Santiago del Estero sigue siendo un destino atractivo para disfrutar del buen folclore.