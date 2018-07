Luis Ortega promociona "El Ángel", la película sobre el asesino serial Robledo Puch

29/07/2018 -

"El Ángel", la película que dirigió Luis Ortega en torno a la historia del asesino serial Carlos Robledo Puch, llegará a la sala de los cines el 9 de agosto. En la promoción de la cinta, el hijo de "Palito" Ortega adelantó: "No es una película policial, es la película de un niño. No está encarada con la oscuridad del caso real. En su cabeza no existe una familia llorando a una víctima. La vida parece tener cierta ironía con los individuos, y él devuelve el cinismo de una manera potente", explicó Luis durante una entrevista radial con el programa "Nadie es Perfecto", de Rosario, que replicó la periodista Laura Ubfal.

Lorenzo Ferro, hijo del afamado actor Rafael Ferro, interpreta al asesino Robledo Puch en la película, pero nunca antes había actuado, y fue elegido en un casting del que participaron cerca de mil jóvenes.

Ortega siempre tuvo en claro que el protagonista debía ser un actor desconocido. "Tenía la fijación de que no debía ser conocido, y si era posible, que no fuera actor, alguien de la calle. Una imagen fresca y nueva, que diera ganas de descubrirla", reveló.

Por eso, según agregó, la preparación de Ferro requirió "un trabajo intenso de seis meses de ensayos, hasta que vivimos el proceso milagroso de verlo transformado en Carlitos". "Lorenzo no está actuando, se está divirtiendo, como el protagonista. Esa irreverencia y esa inocencia nos vino genial", remarcó Luis Ortega.