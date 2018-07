Moria llamó "extraterrestre" a Lolo, el hijo de Tinelli

29/07/2018 -

Moria Casán no formará parte este año del jurado del Bailando por un sueño, y parece que las cosas no quedaron bien con Marcelo Tinelli. Por lo menos, eso se intuye por sus ácidos comentarios contra el conductor, al que se le sumó uno que hizo en "Intrusos", sobre Lorenzo, el hijo más pequeño de Tinelli, fruto de su relación con la modelo Guillermina Valdés.

En su rol de conductora del programa de Jorge Rial, Moria analizaba junto al panel las últimas declaraciones de Ricardo Darín sobre su conflicto mediático con Valeria Bertuccelli. En medio de los comentarios recordaron el enojo que también había tenido María Valenzuela con el actor.

"María Valenzuela es divina, pero cuando vino al Bailando era otra. Entonces la gente cambia, y quizás la que cambió fue ella. Aunque en el Bailando cambian todos. Un día hasta el nene de Tinelli me miró con cara de odio... a todo el jurado. ¿Viste que el nene parece extraterrestre?", lanzó la conductora, sin filtro, ante la sorpresa de los panelistas.

Desde que finalizó "Intrusos" a las 15.30, hasta que empezó "Incorrectas", a las 17.30, el ciclo que también conduce Moria Casán, las redes sociales replicaron los dichos de "la One", por lo que se vio en la necesidad de explicar qué fue lo que quiso decir, sobre todo después de que Guillermina le respondiera en Twitter a una seguidora: "La verdad no vi, ni escuché nada, hace un rato terminé de trabajar. Solo sé que mi hijo no mira con odio a nadie. Y sí... es tan puro y amoroso, que parece de otro planeta", escribió la mujer de Marcelo Tinelli.

Atenta a las réplicas, Moria usó el espacio de "Incorrectas" para aclarar sus dichos: "Tengo nietos, tengo hijos, soy madre. Nunca podría mandar una ironía con un niño, porque es sagrado. Pueden decir que chicaneo con el señor (Marcelo) Tinelli, pero le tengo un profundo respeto al igual que él a mí. Nunca jodería con un chico. Los nenes nuevos, los millennials, son como extraterrestres. Tienen como otra cabeza, otra mirada, vienen evolucionados por un tema biológico. El nene vino a Bailando y al jurado nos miraba como diciendo ‘qué boludos’, como que nos odiaba", dijo y agregó: "No es para Tinelli, es para quien se le ocurra, para el mundo. No destrocé nada, pondría ‘elevó’. Estoy elevando a un chico que me parecía de otro sistema solar, con otra cabeza".