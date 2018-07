CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Julio de 2018

30/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.50 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DELSHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. GÜEMES

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (F): ALTE. BROWN VS. CORONEL BORGES

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN )

22.30 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

13.00 NOTI

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

08.12 UN MONSTRUO EN PARÍS

09.53 LOCOS POR LAS NUECES

11.30 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

13.14 PISANDO FIRME

15.10 SECRETARIAT

17.33 TODO ESTÁ PERDIDO

19.37 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

21.59 LA SUPREMACÍA BOURNE





TCM

10.07 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.57 LA NIÑERA

11.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

12.12 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

14.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

15.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

15.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

15.57 CORAZÓN DE CABALLERO

18.20 RÁPIDA Y MORTAL

20.15 HALCONES DE LA NOCHE

22.00 HARRY ‘EL SUCIO’

23.55 MAGNUM 44





TNT

07.12 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

09.25 STEP UP 3D

11.23 LA NUEVA GRAN ESTAFA

13.35 LA ENTREGA INMEDIATA

15.13 UN SUEÑO POSIBLE

17.37 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

19.59 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

22.00 PROYECTO X

23.39 EL ESCAPE PERFECTO

01.24 CONTRABAN





SPACE

06.33 LA PÁGINA OCHO

08.38 2012

11.43 EL CORRUPTOR

13.47 UN JUEGO VS. EL DESTINO

16.17 SUPERAGENTE 86

18.25 DETECTIVE POR ERROR

20.04 LA COLONIA

22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA

23.58 KUNG FU KILLER

CINECANAL

10.30 LOS ÚLTIMOS SOBREVIVIENTES

12.20 RECIÉN CASADOS

14.00 JACK Y JILL

15.40 LOS TRES CHIFLADOS

17.20 AVATAR

20.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS REVOLUCIÓN

22.00 JACK REACHER. SIN REGRESO

SONY

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO PIGGY

09.15 BLACK-ISH

09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.30 (DES)ENCUENTROS

13.25 ESCÁNDALO

14.20 HOW TO GET AWAY WITH MURDER

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EASY A

22.00 (DES)ENCUENTROS





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+JUEVES 2 DE AGOSTO, A LAS 21, “FOGÓN & TERTULIA“, CON ALE CARABAJAL Y EL CUARTETO INTEGRADO POR: MAXIMILIANO MORALES Y MARTÍN JUÁREZ (VIOLÍN), JUAN PABLO ZAIDMAN (VIOLA), Y ERNESTO MEDINA (VIOLONCELLO); ADEMÁS VIRGINIA COSTAS, CON LA DANZA. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.





FÓRUM (PERÚ 510)

+DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS 16.30, SE REALIZARÁ EL TÉ BINGO SOLIDARIO + MODA SHOW, EN EL MARCO DEL 5º ENCUENTRO ANUAL DE LA FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA MAIDANA.





CLUB DE LA BANDA

+SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.





MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

+JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL

VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. SE PRESENTARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTETO), Y WISHKY VACILÓN, CON ENTRADA GRATUITA.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

30/07- 01/08 -14:45 (Cast) 16:55

(Cast)19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 01/08 - 21:30 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años) 30/07- 01/08

-15:10 (Cast) 17:45 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 01/08 20:20 (Subt)

MAMMA MÍA , VAMOS

OTRA VEZ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY - 01/08 -22:30 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

30/07- 01/08- 14:25 (Cast) 16:30

(Cast) 18:35 (Cast) 20:40 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY -01/08 -22:45 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D) ANIMACION (ATP)

30/07- 01/08- 14:50 (Cast) 16:40

(Cast) 18:30 (Cast) 20:20 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY -01/08 -22:10 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

30/07- 01/08 - 14:40 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY - 01/08 - 17:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY -01/08- 19:35 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

HOY -01/08 -22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

JÓVENES TITANES 2D ATP

CASTELLANO 2D 16.10-

(Jueves a domingo)

CASTELLANO 2D 18.10-20.10-

HOTEL TRANSYLVANIA

3 ATP CASTELLANO 2D 15.00 -

(JUEVES A DOMINGO)

CASTELLANO 2D 17.20 - 20.30

RASCACIELOS. RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22.40

MISIÓN IMPOSIBLE APTA

13 AÑOS CASTELLANO 2D 22.20 Y

CASTELLANO 3D 19.30

LOS INCREÍBLES 2 ATP

CASTELLANO 2D 15.20 (JUEVES A

DOMINGO) CASTELLANO 2D 17.50.

JURASSIC WORLD. EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS