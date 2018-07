Fotos Los secretos de la base china de la Patagonia que preocupa a EE.UU, según el New York Times

Negociada durante el kirchnerismo y avalada por el Gobierno de Mauricio Macri, la base construida por el ejército chino en la Patagonia ha generado una serie de sospechas a las que parece haberse sumado Estados Unidos. Es que, más allá de que la antena de 450 toneladas encastrada sobre un edificio de una altura similar a la de uno de 16 pisos tenga como fin oficial controlar la misión espacial de China, nadie se anima a descartar que sirva como una especia de "Caballo de Troya" del país asiático en la región. Estas sospechas son las que pone sobre la mesa el New York Times en un artículo publicado en la tapa del sábado bajo el título "From a Space Station in Argentina, China Expands Its Reach in Latin America", en el que advierte el riesgo que implica la base para los EE.UU. "La base solitaria es uno de los símbolos más impactantes de la estrategia que Pekín lleva implementando desde hace tiempo para transformar Latinoamérica y dar forma al futuro de la región, a menudo a través de maniobras que socavan directamente el poder político, económico y estratégico de Estados Unidos en ésta", señala la nota escrita por el periodista Ernesto Londoño, corresponsal en la región del periódico. Si bien afirma que "los funcionarios argentinos dicen estar eufóricos por apoyar esta iniciativa", la nota advierte que "la manera en que se negoció la base —en secreto, cuando la Argentina estaba desesperada por captar inversiones— y las preocupaciones de que ésta pudiera mejorar las capacidades de China para recabar información en el hemisferio han detonado un debate en la Argentina sobre los riesgos y beneficios que implica dejarse arrastrar a la órbita de China". El artículo también cuestiona la "poca atención en el hemisferio" que puso Estados Unidos en la última década, en contraposición con el "plan de gran alcance en Latinoamérica" de China, que "ha expandido el comercio de manera considerable, ha rescatado gobiernos, construido enormes proyectos de infraestructura, fortalecido los lazos militares y ha asegurado inmensas cantidades de recursos", señala el New York Times.