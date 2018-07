Un senador radical anunció que votará contra la legalización del aborto

30/07/2018 -

Diez días antes del tratamiento en el recinto del proyecto de legalización del aborto , el senador radical por La Pampa, Juan Carlos Marino, anunció que votará en contra de la iniciativa, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados.

El proyecto se trata en comisión desde comienzos de julio y en agosto está previsto que se vote en el recinto. Hasta el momento el escenario se presenta adverso para el proyecto de legalización, que se encuentra en minoría tanto en el plenario de comisiones como en el total del cuerpo. La decisión de Marino acentúa esta diferencia.

"Después de mucho analizarlo, he decidido no acompañar el proyecto de Interrupción voluntaria del embarazo", sostuvo Marino, que hasta el momento no había revelado su voto. Aseguró que se decidió tras "escuchar las audiencias" que se realizaron en su provincia.

Frente a este escenario, un grupo de legisladores que están a favor del proyecto promueve un dictamen alternativo donde se introduzcan modificaciones tales como acortar el plazo de aborto legal de 14 a 12 semanas de embarazo; incluir la objeción de conciencia institucional, entre otros puntos referidos a la temática del aborto.