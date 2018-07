Old Lions dejó todo y sumó bonus

Fotos ESFUEZO. El elenco azul casi se queda con una victoria en Tucumán. De todas maneras sumó un valioso punto.

30/07/2018 -

Old Lions cayó ajustadamente 32 a 31 ante Tucumán Lawn Tennis por la sexta fecha del Torneo Regional del NOA y aunque no pudo lograr el objetivo de clasificarse, sacó un punto bonus valioso que le permite llegar a la última fecha compartiendo el cuarto lugar junto con su rival de ayer y con 4 puntos de ventaja sobre Gimnasia y Tiro de Salta, el otro aspirante a un lugar entre los cinco primeros de la Zona B. Mientras tanto Santiago Lawn Tennis jugó un muy buen partido y puso en aprietos al líder, Tucumán Rugby, que terminó derrotándolo 38 a 36 en los minutos finales del encuentro jugado en Yerba Buena. La ilusión de Old Lions de traerse la clasificación de Tucumán duró hasta los segundos finales de un juego en el que siempre corrió desde atrás, pero en el que mostró mucho carácter y sobre todo en la segunda mitad, a punto estuvo de dar vuelta. Los tucumanos golpearon de entrada (try a los 30 segundos) y sobre los 15 minutos ya ganaban 15 a 0 ante un Old Lions que no hacía pie y daba ventajas defensivas. Sin embargo el equipo de Lito Molina reaccionó con el trabajo de sus forwards y en apenas cinco minutos llegó al try a través de Matías German y Gustavo Alvarez para quedar abajo apenas por 1 punto (14-15).

Jugada clave

Pero llegando a los 30 minutos llegó la expulsión del ala Facundo Barboni, que dejó a los "Viejos Leones" con uno menos y el local lo supo aprovechar para marcar dos nuevos tries antes del final de la etapa e irse al descanso 27 a 14. Tras el descanso, el equipo santiagueño se vino con todo y con un penal de Luis Ibarra y un try de Ignacio Iturbe volvió a ponerse a tiro (24-27) y ya con el rival también con 14 hombres. En el mejor momento de Old Lions, Lawn Tennis golpeó justo para irse 32 a 24, aunque todavía con 15 minutos por jugar. La reacción de la visita llegó muy rápido y tras una buena jugada de Panceyra, el apertura Juan Villalba apoyó el cuarto try, que fue convertido por Ibarra para poner a sólo un punto al "León". Los minutos finales se jugaron con mucha tensión y el local terminó festejando un partido que estaba obligado a ganar.